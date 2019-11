Aanslagplegers advocaat reden in een sportieve auto met opvallende velgen en spoiler

De 43-jarige advocaat werd vorige week woensdag vanuit de rijdende Polo onder vuur genomen. Dat gebeurde terwijl hij op de Losserstrasse zijn Dobermann uitliet, in de buurt van zijn woning in het Duitse Gronau. De aanslag had 's ochtends plaats om elf over acht.

Ontslagen uit ziekenhuis

Het slachtoffer werd daarbij eenmaal in zijn been geraakt. Vandaag werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Tegenover RTV Oost heeft hij laten weten dat het naar omstandigheden "weer redelijk" met hem gaat.

De vluchtauto blijkt enkele minuten na de aanslag te zijn gefilmd, zo maakte de Duitse justitie vandaag bekend.

Meerdere inzittenden

Daarbij valt op dat de daders in een nogal in het oog springende auto reden. De vluchtauto, voorzien van Nederlands kenteken, reed na de liquidatiepoging de Kurfürstenstrasse in. Daarbij is te zien dat het raampje aan de passagierszijde geopend is. Vermoedelijk zaten er meerdere mensen in de wagen.

Volgens de politie gaat het om een vijfdeurs hatchback, een zilvergrijze Volkswagen Polo V, type 6R, gebouwd tussen 2009 en 2014. De politie is onder meer op zoek naar eventuele dashcambeelden die zijn gemaakt.

De politie maakte bovendien bekend dat de auto al eerder in de buurt zou zijn gesignaleerd.

De Volkswagen Polo valt onder meer op door de zwarte velgen en spoiler (Foto: Politie)

Polo spoorloos

Onduidelijk is nog of de daders na de aanslag naar Nederland zijn gereden of Duitsland in gevlucht zijn. "En natuurlijk wie zaten er in de auto en ziet een link tussen zo'n sportieve Polo en mensen met wie de advocaat een conflict kan hebben", zei presentatrice Anniko van Santen.

Tijdens de uitzending zijn er vier reacties binnengekomen over de schietpartij in Gronau. Over de strekking daarvan kan de politie nog niets zeggen.