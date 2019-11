Johan Almekinders (FvD) over het eerste half jaar in het Overijsselse parlement: 'Moest erg wennen aan de ambtelijke vaagpraat'

Forum voor Democratie veroorzaakte na de verkiezingen een ware politieke aardverschuiving. Ook in Overijssel. Met zes zetels werd de partij de op een na grootste, alleen het CDA (negen zetels) kreeg er meer. "Dat is natuurlijk prachtig", zegt fractievoorzitter Johan Almekinders uit Lonneker. "Alleen heb je er ook veel werk aan. Je hebt ineens veel invloed en tegelijk moet de partij nog helemaal van de grond af aan worden opgebouwd."

Fulltime

Om dat mogelijk te maken, werkte Almekinders in de eerste maanden fulltime voor de partij. "Zolang als het moest. Normaal kan dat er niet uit, maar gelukkig heb ik een goedlopend bedrijf en kan ik op dit moment al mijn energie in het partijwerk steken."

Hoe kijkt Almekinders terug op de eerste periode? "Politiek was voor mijn een hele nieuwe ervaring. Ik kom uit het bedrijfsleven en ben al die vergaderingen niet gewend. Er wordt heel veel gepraat en maar weinig gezegd. Ik moet wel heel erg wennen aan die ambtelijke vaagpraat."

Wildtunnel

Inmiddels heeft FvD de eerste successen geboekt. "Een van de eerste vergaderingen hadden we al een succes met een voorstel voor een wildtunnel. Wel een erg groen onderwerp zou je zeggen voor onze partij, maar het ging ons ook vooral om de verkeersveiligheid en dierenwelzijn."

"De verkeersveiligheid was bij een drukke weg ergens in de provincie in het geding. Door toenemende drukte in natuurgebieden wordt wild opgejaagd en zoekt zijn toevlucht richting onder andere N-wegen. Een wildtunnel op die plek was zowel goed voor de verkeersveiligheid, als voor het welzijn van de dieren. Waarschijnlijk daarom werd het voorstel uiteindelijk door vrijwel alle partijen omarmd."

Begrotingsvergadering

Vandaag is de eerste begrotingsvergadering van de partij in de Overijsselse Staten. Het moment dat besloten wordt hoe het geld het komende jaar wordt besteed. Het moment ook voor partijen om met voorstellen te komen en daar geld voor te vragen.

Almekinders heeft zijn speech al klaar. Uiteraard staat er de nodige 'Forum-retoriek' in. Zo valt het woord partijkartel een aantal keer, een woord dat landelijk voorman Baudet te pas en te onpas gebruikt. Maar als al het stof is opgetrokken, blijven er in elk geval drie heldere voorstellen over.

Stikstofcrisis

Het eerste voorstel gaat over de strenge eisen rond beschermde Natura 2000-gebieden. "Die eisen moeten zo snel mogelijk worden versoepeld."

Tekst gaat verder onder de video

Fietssnelweg

Het tweede voorstel gaat over het netwerk van fietssnelwegen. "Dat netwerk komt onvoldoende snel van de grond door een gebrek aan geld bij gemeenten. Wij willen dat de provincie gemeenten hierbij gaat helpen."

Tekst gaat verder onder de video

Afval scheiden

Het derde voorstel gaat over het scheiden van afval. "Dat gebeurt nu door burgers, maar wij willen dat de afvalverwerkers dat gaan doen."

Tekst gaat verder onder de video

Of de voorstellen van Forum voor Democratie het gaan halen, hangt af van steun van andere partijen. De vergadering van Provinciale Staten begint om elf uur 's ochtends op het Provinciehuis in Zwolle. Aan het eind van de vergadering zijn de stemmingen over alle ingediende voorstellen.