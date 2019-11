Arbeidsmigranten in gesprek met burgemeester over 'middeleeuwse omstandigheden' op Park Old Heino

De vakbondsbeweging en SP hebben vanaf afgelopen zomer contact gehad met meerdere arbeidsmigranten. Zij klagen over de kleine leefruimte en hoge huurprijs die ze daar voor moeten betalen. "Het is te druk en de ruimte is te klein voor vijf personen", zegt Pawel Staskiewicz, een van de bewoners van het park.



Rode kaart

Ook wordt er volgens de bewoners bij overtredingen gewerkt met een 'kaartensysteem'. Zo zou er volgens hen bij een gele kaart een waarschuwing volgen en kan een rode kaart ertoe leiden dat ze het park moeten verlaten.

De problemen op het park waren volgens Dadema niet bekend bij de gemeente. "Het is de eerste keer dat we het horen, dus ik schrik hier wel van."



Misstanden

De burgemeester pleit voor een 'genuanceerd gesprek'. "De woonruimten zijn zeker niet middeleeuws. Het zijn prachtige vakantiehuizen, maar het blijven vakantiehuizen. Dat neemt niet weg dat er misstanden zijn waar we het met elkaar over moeten hebben."



Registratie

Veel arbeidsmigranten die op het park wonen, blijken niet ingeschreven te staan bij de gemeente. Dit is wel verplicht als je vier maanden in Nederland verblijft. "Blijkbaar gebeurt dit dus niet", zegt Dadema. Volgens de arbeidsmigranten wordt het inschrijven bij een gemeente afgeraden door uitzendbureaus. "Dat is nou echt iets wat ik met het uitzendbureau wil bespreken."



SP-Statenlid Simon Zandvliet was vanmiddag aanwezig bij het gesprek op het Raalter gemeentehuis. Hij is 'verre van tevreden' met de uitleg van de gemeente Raalte. "Ik was eigenlijk teleurgesteld en had meer begrip van de burgemeester verwacht."



Zandvliet heeft aangegeven vragen over deze kwestie te stellen aan de gedeputeerde.