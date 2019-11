Bewoners naar rechter als Enschede plan voor zonneparken in buitengebied doorzet

Volgens de bewoners verleent Enschede lukraak toestemming voor zonneparken. "Er is immers geen gemeentelijk beleid waaraan kan worden getoetst", zegt Marieke Mulder namens de bewoners. "Dit beleid wordt pas begin volgend jaar verwacht."

De drie zonneparken staan gepland nabij de Kromhofsweg, de Allemandsveldweg en de Hölterhofweg.

Vrees onder bewoners

Volgens Mulder zijn zowel de bewoners van het hele Enschedese buitengebied als de bewoners van aangrenzende wijken bevreesd wat er kan gaan gebeuren met de landelijke omgeving als er drastische ingrepen worden toegestaan zonder dat daar beleid voor is. "Dat is ook de reden waarom er eerder zo massaal is gereageerd op onze handtekeningenactie tegen de komst van de zonneparken. De gemeente wil namelijk 200 hectare zonnevelden realiseren. De kans is groot dat dat uit landbouwgrond zal gaan bestaan, als er niets tegen gebeurt. En niemand weet nog waar ze verder zullen komen."

De groep bewoners vindt dat Enschede veel zuiniger moet zijn op het buitengebied. "Leg eerst zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen en gronden langs snelwegen. Als dat allemaal niet voldoende is, gebruik pas dan landbouwgrond. Het kabinet volgt die lijn al, maar hier – en op vele andere plekken – gebeurt het nog in de omgekeerde volgorde", zegt Mulder.

Financieel

Gunstige financiële voorwaarden voor grondeigenaren spelen daarbij een belangrijke rol, zegt Marieke Mulder. "Een hectare maïs levert jaarlijks zo'n duizend euro op. Bij zonnepanelen kunnen de inkomsten per hectare oplopen tot wel vijfduizend euro per jaar en dat vijfentwintig jaar lang. Je kunt het grondeigenaren eigenlijk niet kwalijk nemen dat ze interesse hebben."

Er zijn volgens de bewoners meer bezwaren waarom het onverstandig is om landbouwgrond in te leveren voor zonneparken. "Boeren in de omgeving gaan te maken krijgen met duurder wordend veevoer, zoals maïs en hooi, omdat er minder van geproduceerd kan worden. Bovendien stijgen de huurprijzen van landbouwgrond, omdat de schaarste toeneemt."

Ook met het oog op de invoering van kringlooplandbouw en het bevorderen van de biologische landbouw vindt de groep het onverstandig dat landbouwgrond wordt geofferd voor zonnepanelen. "Voor biologische – en kringlooplandbouw hebben boeren juist méér grond nodig. Meer grond kunnen we niet creëren, dus dat betekent dat we moeten vasthouden wat we hebben."