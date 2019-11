PVV wil geen 'neppieten' bij sinterklaasintocht in Vriezenveen

PVV Twenterand is tegen een sinterklaasintocht met roetveegpieten in Vriezenveen. Volgens de partij speelt de zwartepietendiscussie niet in de gemeente en is het daarom vreemd dat er behalve zwartepieten ook roetveeg- en glutenpieten aan de intocht meedoen.

"We zijn er ook van overtuigd dat bijna niemand in Vriezenveen zit te wachten op roetveeg- en glutenpieten. Het verbaast ons dan ook dat we dit jaar te maken krijgen met sinterklaas en een paar neppieten. De Randstaddiscussie over zwartepieten speelt helemaal niet in Twenterand", stelt Erik Veltmeijer van de PVV.

De fractie heeft schriftelijke vragen ingediend over de intocht van sinterklaas. Zo wil de partij weten of de organisatie van de intocht een subsidie krijgt en of het college van burgemeester en wethouders bereid is om deze in te trekken.

Veltmeijer wil van het college de garantie dat volgend jaar in Twenterand alleen 'echte' zwartepieten te zien zullen zijn.