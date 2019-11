Directrice geweerd zorgbureau BiOns waagt zich in hol van de leeuw

BiOns-directrice waagde zich in het hol van de leeuw nadat de gemeente het contract had beëindigd (Foto: RTV OOST)

Zoals RTV Oost recent meldde, heeft de gemeente Almelo besloten om het contract met BiOns niet te verlengen. Reden is dat er signalen waren binnengekomen, waardoor er twijfels waren ontstaan over de werkwijze van BiOns. Almelo had contracten met in totaal tien thuiszorginstellingen. Met acht van deze zorgbureaus zijn de contracten wel verlengd.

'Bankje spelen'

RTV Oost berichtte deze zomer nog uitgebreid over BiOns, dat onder politiek vuur was komen te liggen. Volgens de Almelose PVV-fractie blijkt uit de jaarcijfers namelijk dat het erop lijkt dat BiOns 'bankje speelt' door zorggeld als leningen aan collega-zorgorganisaties te verstrekken.

Tijdens het politiek beraad dinsdagavond maakte directrice Trees Zwienenberg gebruik van haar inspreekrecht. Daarbij sprak ze meermalen haar verbazing erover uit dat RTV Oost vaak nog eerder op de hoogte was van bepaalde ontwikkelingen dan zijzelf.

Ze vindt het vooral opvallend dat Almelo het contract met haar heeft beëindigd, terwijl de overige dertien Twentse gemeenten ook volgend jaar weer met haar in zee gaan. Ze meent dat Almelo al een besluit heeft genomen nog voordat nader onderzoek tegen BiOns was ingesteld.

Juridische stappen

Zwienenberg heeft nu haar laatste hoop op de gemeenteraad gevestigd. Tegenover raadslid Ugur Çete (Lijst Çete) liet ze weten dat ze zich beraadt op juridische stappen, maar dat ze eerst eventuele stappen van de raad wil afwachten.





Daarbij deed ze een klemmend beroep op de gemeenteraad om z'n controlerende taak richting het college van B en W uit te oefenen. "Is dit de manier waarop Almelo met contractpartners om gaat?", vroeg ze zich vertwijfeld af.

Vuur na aan de schenen

Vervolgens werd haar het vuur na aan de schenen gelegd door PVV-raadslid Sebastiaan Stöteler, die aan de hand van de jaarcijfers had becijferd dat Zwienenberg haar personeel met een fooi zou afschepen. De directrice liet daarop weten dat ze haar medewerkers keurig volgens de cao betaalt en dat ze de cijfers op een later tijdstip graag nog eens nader toelicht, maar dan wel in het bijzijn van haar accountant.

De hevigste kritiek kwam van raadslid Louis Kampman (Lokaal Almelo Samen, LAS). Hij verwonderde zich erover dat Zwienenberg stelt dat de gemeente niet transparant handelt, terwijl ze zelf op haar beurt een heel web van bedrijfjes en stichtingen om zich heen heeft gebouwd, zo concludeerde het LAS-raadslid.

Felle kritiek

Zwienenberg toonde zich tijdens het politiek beraad verontwaardigd dat de gemeente Almelo de cliënten van BiOns had aangegeven te willen helpen bij het zoeken naar een andere zorgaanbieder. Raadslid Kampman in een reactie daarop: "Ik heb het idee dat u niet goed begrijpt wat uw positie eigenlijk is. Deze cliënten zijn zorgklanten van de gemeente Almelo. En de gemeente Almelo is uw opdrachtgever. Almelo is de toezichthouder en heeft een zorgplicht richting de cliënten. U bent niet anders dan het uitvoerend orgaan voor de gemeente Almelo. Het lijkt me dus niet meer dan normaal dat, wanneer de gemeente Almelo niet met u verder gaat, Almelo háár klanten inlicht."

Eerder in het nieuws

Het is overigens niet voor het eerst dat Zwienenberg in het nieuws komt. Nadat haar andere thuiszorgbureau Solace ATC failliet was gegaan, stelde curator Jacques Daniëls haar wegens onbehoorlijk bestuur persoonlijk aansprakelijk voor de schade. Die werd becijferd op anderhalf tot twee miljoen euro. Zwienenberg zegt deze bestuurdersaansprakelijkheid te betwisten. Deze gerechtelijke procedure loopt nog.

BiOns heeft 319 medewerkers en verleent zorg aan circa 2.500 cliënten in heel Noord-Oost Nederland. Het zorgbureau houdt zich behalve met huishoudelijke hulp onder meer bezig met begeleiding van onder anderen cliënten met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis.