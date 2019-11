Eet- en Kleedhoek Almelo overdonderd door alle reacties na Overijssel in Actie

Monique van Baaren van de Eethoek en de Kleedhoek in Almelo is overdonderd door alle reacties die ze heeft gekregen naar aanleiding van Overijssel in Actie. Niet alleen het weggeefpunt aan de Schuttenstraat staat vol met zakken, ook de gang in haar huis staat vol.

rtvoost-menu-stichtingdeeethoek-2-evenementen

De twee initiatieven zijn een soort voedsel- en kledingbank, maar dan opgezet door minima. De initiatiefnemers moeten zelf van tachtig euro in de week rondkomen.

"Het komt overal vandaan, mensen sturen zelfs dozen kleding per post", zegt Monique. Ze is blij en ontroerd tegelijk. Maar wie denkt dat er nu niets meer nodig is, heeft het mis, zegt Monique: "Steeds meer mensen weten de Kleedhoek te vinden. Daardoor blijft de behoefte aan mannen- en kinderkleding groot."

Wat er binnenkomt gaat er ook heel snel weer uit: voor de kleding staan er nu 464 mensen op de lijst. Daar zitten 105 gezinnen bij.

160 paar kinderschoenen en een partij damesschoenen

Monique is vooral heel blij met twee donaties nieuwe schoenen. De Steungroep Overijssel doneerde 160 paar kinderschoenen en een schoenenzaak in Tubbergen bracht nieuwe damesschoenen in. Via haar Facebookpagina ging het bericht snel rond. De Kleedhoek stond dinsdagmorgen vol met mensen die speciaal voor de schoenen kwamen. Monique: "Er was een mevrouw, die was zo blij, nu kon ze haar kinderen met Sinterklaas een paar nieuwe schoenen geven. O jee, dacht ik, daar sta ik helemaal niet bij stil."

Vrijwilligers maken overuren

De vrijwilligers zijn er druk mee om alles te sorteren en op de plaats te krijgen. Zelf lijkt Monique onvermoeibaar. "Het is altijd een heel gedoe om van alles binnen te hengelen, vooral die dingen die moeizaam binnenkomen, maar als je dan ziet hoe druk het in de winkel is, en hoe blij de mensen zijn, dat is helemaal top."

Sinds lange tijd weer goed geslapen

Voor Monique zijn het spannende tijden. Het sportcafé in de IISPA waar Monique wekelijks voor negentig mensen kookt, gaat óf dicht, óf over in andere handen. Hoe dan ook gaat er wat veranderen en dat dwingt haar om uit te kijken naar een andere locatie. "We hebben al een aantal goede gesprekken gevoerd over een nieuwe locatie. Ik hoop dat ik er nog deze week meer over kan zeggen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt. Zodat er mensen zijn die met je mee willen denken. Ik heb voor het eerst sinds lange tijd weer goed geslapen."