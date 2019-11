Voormalig Danspaleis Haaksbergen later open: eigenaren vragen opnieuw vergunning aan

De exploitanten van het voormalige Danspaleis in Haaksbergen gaan een nieuwe vergunning aanvragen. Dat is de uitkomst van spoedberaad tussen de nieuwe uitbaters en de gemeente Haaksbergen. Daarmee wordt het geduld van de 'fans' van deze discotheek, die decennialang een begrip was in Twente en de Achterhoek, andermaal op de proef gesteld.

De illustere discotheek staat exact op de grens van Twente met de Achterhoek en opereerde in het verleden onder namen als Danspaleis, Silver Shadow en Palladium. Met name in de tachtiger en negentiger jaren kwam het publiek van heinde en verre naar het uitgaanscomplex, dat in 2008 de deuren sloot.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het verbouwde etablissement onder de naam 'Hou je Haaks' dit voorjaar de deuren zou openen, waarna dit meermalen werd uitgesteld. Uitbater Bernard 't Jong en compagnon Ruben Jansen verklaarden vervolgens dat de disco beslist dit jaar nog open zou gaan, maar gaandeweg werd duidelijk dat nog niet alle vergunningen waren aangevraagd.

Nieuwe vergunning nodig

De gemeente Haaksbergen heeft daarop vorige week de hele vergunningprocedure stopgezet. Volgens een woordvoerster is dit gedaan omdat bepaalde gegevens en documenten ontbraken. "Die ook na herhaalde verzoeken niet werden geleverd. Wanneer de uitbater alsnog een drank- en horecavergunning wil, moet er een compleet nieuwe aanvraag worden ingediend."

Dat gaat nu gebeuren, zo verzekert Bernard 't Jong. "Absoluut, onze drijfveer is dat we open gaan. We blijven vechten. Alleen weten we nog niet op welke termijn."

'Té enthousiast'

Intussen is het vroegere Danspaleis binnen grondig opgeknapt en is er al voor circa een ton verbouwd. Omdat het pand circa twaalf jaar leeg heeft gestaan, viel de verbouwing behoorlijk tegen. Hij bestrijdt dat er sprake was van onderschatting: "Onderschatting is niet het juiste woord. Maar soms stap je als ondernemer ergens dusdanig enthousiast in dat je de beren op de weg niet meer ziet."

'Proefdraaien'

Onlangs is er op een zondagmiddag een verjaardagsfeestje in de discotheek gevierd. Volgens de nieuwe eigenaren was het een kwestie van proefdraaien, de gemeente spreekt van een illegaal feest. Dit is de eigenaren ook te verstaan gegeven. Het feestje krijgt bovendien nog een staartje, zo laat de gemeentewoordvoerster weten. "We hebben ze erop gewezen dat ons signalen hebben bereikt over activiteiten die vergunningplichtig zijn. Hier beraden we ons nog op."

Volgens Bernard 't Jong ging het om "een eenmalig iets". Hij zegt er vanuit te gaan dat alles goed komt. "We hebben een goed gesprek gehad met de gemeente en daar hebben we een positief gevoel aan overgehouden. We gaan nu eerst binnen verder, als de vergunningen binnen zijn pakken we de buitenkant van het complex op. Wanneer we open gaan? Daar durf ik geen datum op te plakken, maar we hebben er nog steeds alle vertrouwen in."