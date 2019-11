Boerin Ineke hield boerderij draaiende terwijl Jan Expeditie Robinson won: "Wij staan ons mannetje wel"

Door de deelname van haar man aan het televisieprogramma Expeditie Robinson kwam Ineke Bronninkreef erachter dat ze als boerin echt wel haar mannetje staat. Terwijl man Jan vorig jaar aan de winnende hand was op een eiland ver weg, kreeg Ineke op de boerderij in Holten te maken met zieke koeien en een gortdroge zomer. "Maar je kunt altijd meer dan je denkt. Wij vrouwen staan ons mannetje wel."

Ineke Bronninkreef vertelt haar verhaal voor een bomvolle zaal in het Bonte Paard in Holten. 270 vrouwen luisteren aandachtig naar haar verhaal. Het was een pittige klus om de boerderij al die weken alleen draaiende te houden, geeft ze toe. Contact met haar man Jan was nauwelijks mogelijk. Maar ze deed het graag. "Jan is altijd fan geweest van Expeditie Robinson. Hij kreeg de kans om mee te doen, dan gun je iemand zijn droom."

Goede voorbereiding

De vrouwen in de zaal hoorden dat Ineke en Jan de boel niet aan het toeval overlieten. "We hebben ons zes weken lang goed voorbereid op zijn vertrek", zegt Ineke. Alle scenario's spraken ze door. "Wat doen we als dit gebeurt en hoe reageren we als dat gebeurt?" Bovendien hadden de twee een rotsvast vertrouwen in elkaar. "Ik wist dat als er wat mis zou zijn gegaan, Jan me dat niet kwalijk zou nemen."

Gelukkig ging er tijdens Jans afwezigheid meer goed dan mis. Toch waren er uitdagingen. "Je hebt altijd te maken met pech. Het was een heel hete en droge zomer en een aantal koeien ziek werd ziek. Maar ik kreeg ook veel hulp. Bijvoorbeeld van Jan Vink uit Laren. Hij hielp me 's ochtends en 's avonds met voeren."

'Gaf me een kick'

In haar eentje de verantwoordelijkheid dragen gaf Ineke ook een goed gevoel. "Het heeft me een kick gegeven dat het allemaal lukte. Dat je als vrouw toch je mannetje kunt staan." Ze herinnert zich een moment dat er een koe weg moest bij de boerderij. "Mensen zeiden: 'Dat kan toch ook als Jan terug is'. Maar nee, dat kon dus niet. Dat was een beslissing die ik zelf moest nemen."

Na de tijdelijke scheiding genieten Ineke en Jan Bronninkreef veel meer van het boeren en het feit dat ze dat met z'n tweeën doen. "Die tijd op het eiland heeft zoveel impact op mij gehad", vertelt Jan. "Op dat moment besef je hoe goed we het hier eigenlijk hebben."

Vrouwen van Nu

Met 270 gasten en maar liefst 70 personen op de reservelijst is dit de meest populaire agrarische themadag tot nu toe volgens voorzitter Willy Beldman. "We zitten wel vaker vol, maar de wachtlijst was nog nooit zo groot."



Naast Jan en Ineke Bronninkreef spraken pluimveehoudster Gerda Briene over de fipronilcrisis en Louwe de Boer over duurzame visserijtechnieken.



De jaarlijkse bijeenkomst zal volgend jaar op 17 november terugkeren. "Met een nieuw thema", aldus de voorzitter van Vrouwen van Nu Overijssel.