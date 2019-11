Landstede Hammers verslaat Keravnos in belangrijk Europees duel

Landstede Hammers heeft goede zaken gedaan in de FIBA Europe Cup. In eigen huis werd Keravnos, de kampioen van Cyprus, met 78-72 verslagen door de Zwollenaren.

Landstede wist op voorhand dat het treffen in het Landstede Sportcentrum een duel was dat absoluut gewonnen moest worden met het oog op plaatsing voor de laatste zestien van de Europe Cup. De revanchegevoelens waren groots binnen het team van coach Herman van den Belt, want op Cyprus gaf Landstede een zeker lijkende zege in de slotminuten alsnog uit handen. In Strovolos werd het drie weken terug 88-85.

Vanaf het eerste kwart nam Landstede de leiding en bij de rust was er een verschil van vijf punten in het voordeel van de thuisploeg: 34-29. In het derde kwart gaven de mannen van Van den Belt nog wat extra gas en liep het uit naar 60-47. Spannend werd het nog wel in Zwolle, want Keravnos besloot niet bij de pakken neer te zetten en knokte zich terug in de wedstrijd. Het Cypriotische verzet kwam echter te laat. De eindstand was 78-72, waardoor het onderling resultaat tegen Keravnos in het voordeel van Landstede is: plus drie.

Stand

In de stand stijgt Landstede naar de tweede plek, achter koploper Ironi Nes Ziona. De nummers een en twee stromen door naar de tweede ronde van de Europe Cup.

Gazastrook

Aanvankelijk stond de tweede wedstrijd in de poule, die tussen Ironi Nes Ziona en hekkensluiter Kapfenberg Bulls, ook vanavond op het programma. Maar de Oostenrijkse ploeg zag af van de reis naar Israël vanwege de onrustige situatie in de Gazastrook. Wanneer het duel wordt ingehaald is nog onbekend.