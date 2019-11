Almelose ondernemer verkleed als roetveegpiet overstelpt met kritiek op social media

Niet eerder kreeg hij zoveel reacties op een foto die hij plaatste op social media. "En bijna alle reacties zijn negatief." Ondernemer Tim Telgenhof Oude Koehorst uit Almelo is verbaasd over de heftige reacties op de foto waarop hij en een vriend te zien zijn als roetveegpiet.

Wat zien we op de foto?

"Je ziet mij samen met een vriend 'hangend aan een schoorsteen'. We waren verkleed als hulpje van Sinterklaas. Dat is wat de afbeelding moet voorstellen. Bij het nemen van de foto hebben we er geen moment bij stilgestaan hoe we er op zouden komen te staan: als een zwarte piet, witte piet of roetveegpiet. Echt niet over nagedacht."

"De foto is al vorig jaar genomen in Amsterdam. Daar is een legerbasis met een muur waar allerlei steentjes uitsteken. Ik was als een piet in Amsterdam omdat ik een oude brandweerauto heb. Met die wagen rijd ik mee in de sinterklaasoptocht. Een Almeloër in zijn brandweerauto in de optocht van Amsterdam. Mooi toch!"

Toch wordt er vervelend gereageerd op de foto.

"Ja. Al snel nadat ik deze plaatste. Het was bedoeld als reclame. Mijn restaurant zit namelijk in Almelo aan de kade, vlakbij de plek waar de boot van Sinterklaas zaterdag aanmeert. Mijn dochtertje van acht bekeek de reacties onder de foto. 'Papa", zei ze, er wordt heel raar gereageerd.'"

"Ook vrienden en bekenden beginnen er over. Die waarschuwen me: 'Pas maar op, dit kan nadelig zijn voor je bedrijf.' Inmiddels is de foto volgens mij ruim dertigduizend keer bekeken op verschillende social media en is er meer dan vijfhonderd keer op gereageerd."

"Ik schat in dat twee procent van de reacties positief is. Mensen zeggen dat ze niet meer bij mij in de zaak komen eten, dat veegpieten niet in Nederland horen, dat wat zwart is zwart moet blijven. Maar ik krijg ook verwensingen naar mijn hoofd geslingerd. De meeste reacties komen van mensen uit Almelo."

Bent u ervan onder de indruk?

"Ik ben vooral geschrokken van de heftigheid van de reacties. Maar ik ben niet bang aangelegd. Ik heb ook de politie niet ingelicht of zo. Ik heb tot nu toe geen enkele reactie verwijderd. Als ik daaraan begin, dan heeft iedereen het daar weer over. Dat ik ze discrimineer omdat hun mening wordt weggehaald."

"Kijk, iedereen mag een mening hebben, maar scheld elkaar niet uit. Ook kinderen lezen de reacties. We hebben het hier over een kinderfeest. Heb het er met elkaar over, maar ga niet lopen te schelden. En maak het niet politiek, want dat is het helemaal niet. Ik had er vooraf helemaal niet over nagedacht dat dit zou kunnen gebeuren. Ik zie het sinterklaasfeest als een warm Disney-sprookje."

Hoe staat u zelf in de hele pietendiscussie?

"Heb respect voor elkaars mening. Laten we de romantiek behouden die dit kinderfeest met zich meebrengt. Laten we weer gewoon genieten van het feestje."