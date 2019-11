Jouw Haar Mijn Haar - Stichting Haarwensen

rtvoost-menu-haarwensen-1-evenementen

Lotte uit Bathmen is 9 jaar en had lang haar. Ze wilde dat graag laten afknippen voor iemand die kaal is. Ze heeft haar blonde haren in twee vlechten laten afknippen en dat zelf opgestuurd naar Haarwensen. Waarom Lotte dat wilde? Omdat het aanmeten, maken en onderhouden van een mooi echt haarwerk, ruim € 1500 euro kost! Lotte wil zieke kinderen helpen met haar haar. Nu laat ze het weer groeien, om het straks weer te kunnen afknippen.

Voor wie is Haarwensen

De Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door medische behandelingen of een vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik. Het maken van een mooie pruik is erg arbeidsintensief en dus duur. En het wordt maar gedeeltelijk vergoed door de verzekering. Meestal is dat zo'n €450,-. Haarwensen regelt de pruiken, zonder dat de ouders daarvoor iets hoeven te betalen. Zodra duidelijk is dat ze hun haren zullen verliezen, kunnen kinderen bij Haarwensen een pruik uitzoeken die het meest op hun eigen haar lijkt. Zo hoeven deze kinderen geen dag zonder haar rond te lopen.

Hoe kun je helpen?

Met een haarlengte van 30 centimeter kan een pruik gemaakt worden die ongeveer tot op de schouders komt. De meeste meisjes willen langer haar, dus hoe langer, hoe beter! Een haarwerk maken kost veel tijd. Het duurt ongeveer 3 maanden tot het haar als pruik terug is in Nederland. Wil je net als Lotte doneren? https://haarwensen.nl/doneren

Wil jij ook doneren? (Foto: RTV Oost)