"Kabinetsmaatregelen tegen stikstofcrisis geven boost aan Overijsselse woningbouw"

De maatregelen die het kabinet vandaag heeft aangekondigd om de stikstofcrisis het hoofd te bieden, gaan een boost geven aan de woningbouw in Overijssel. Dat zegt gedeputeerde Monique van Haaf in een reactie op de aangekondigde kabinetsplannen.

De belangrijkste maatregel die werd afgekondigd was het terugbrengen van de snelheidslimiet op snelwegen. Overal waar nu nog 120 of 130 kilometer per uur mag worden gereden, gaat de snelheid tussen zes uur 's ochtends en zeven uur 's avonds naar honderd kilometer per uur. Na zevenen mag het gaspedaal weer dieper worden ingetrapt.

Echt behoefte aan woningen

Het is heel belangrijk voor Overijssel dat dit gebeurt, zegt gedeputeerde Monique van Haaf die onder meer woningbouw in haar portefeuille heeft. "We hebben op een aantal plekken in Overijssel, denk aan Zwolle, Deventer en Enschede, echt behoefte aan nieuwe woningen, dus daar moet snel gebouwd gaan worden."

Zo heeft Zwolle bijvoorbeeld te maken met extra groei door een steeds sterker wordende trek vanuit de Randstad naar Zwolle. Ook in Deventer speelt die tendens in zekere mate. "In die steden is echt behoefte aan diverse woningen. Ook Enschede is een grote stad. Ook daar zijn woningen nodig, zeker voor starters."

Boost aan woningbouw

De stikstofmaatregel die het kabinet heeft afgekondigd gaat zeker helpen om die woningbouwplannen in Overijssel te realiseren. "Het is natuurlijk niet heel fijn om allerlei maatregelen te moeten treffen en elke sector zal getroffen worden, maar met wat er nu ligt kan er in ieder geval weer een boost aan de woningbouw worden gegeven."

Van Haaf zit voor de VVD in het provinciebestuur, dus de aangekondigde snelheidsmaatregelen doen haar wel degelijk pijn, maar net als premier Rutte neemt ze die pijn voor lief. "Uiteindelijk moet je doen wat nodig is. Daar is landelijk ook voor gekozen. Ook al doet het soms een beetje pijn. We willen die bouwbedrijven aan het werk hebben. We hebben huizen nodig en ook het personeel moet aan de slag."

Het is nogal wat, die stikstofcrisis. Vindt ook gedeputeerde Monique van Haaf. "Het is wel een heel prangend iets hè? Het beheerst op dit moment ook wel heel veel. We zijn er druk mee bezig, we hebben niet zomaar de oplossing voor handen. Die moet uit heel veel verschillende kleine beetjes komen. Iedereen denkt daar over mee. Iedereen is er mee bezig."