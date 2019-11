Welk bedrijf zet zich in voor de biodiversiteit en gaat voor de Groene Twinkeling 2020?

"Biodiversiteit bij bedrijven kan heel breed zijn. In 2019 won kinderdagverblijf 't Werkel in Zwolle. In de jaren hiervoor wonnen een bakker, een boer en ook grotere bedrijven zoals Unipro en de Wehkamp", aldus Herman Brink, hoofd van Staatsbosbeheer Overijssel.

"We roepen dan ook niet alleen de donkergroene bedrijven op, om het zomaar even te zeggen. Ook bedrijven die bijvoorbeeld een insectenhotel hebben of een kruidenrijk mengsel inzaaien in de omgeving kunnen meedoen. Er zijn allerlei ideeën om de biodiversiteit te verbeteren."

De wedstrijd

Volgens Brink krijgen bedrijven erkenning en aandacht door de wedstrijd. "Acht jaar geleden, toen we begonnen met het uitreiken van deze prijs, was biodiversiteit nog niet zo'n item in de samenleving als hoe het op dit moment is. Het publiek is er meer mee bezig en ook de bedrijven."

Over de vraag of het tegenwoordig niet net zo goed een stikstofwedstrijd kan worden is Brink duidelijk. "We hebben het gevoel dat stikstof al meer verzuurd dan ons lief is, dus daar willen we deze verkiezing niet mee belasten."

Duizend euro

Naast de bokaal ontvangt de winnaar ook een geldprijs van duizend euro. Daarmee kunnen bedrijven nog meer stappen zetten in het verbeteren van de biodiversiteit.

De prijs is een initiatief van Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Overijssels particulier grondbezit en Staatsbosbeheer. Mensen kunnen een bedrijf opgeven tot 1 december via de website www.groenetwinkeling.nl.