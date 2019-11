Afleidingstrucs bij juweliers in Hengelo: groep mannen steelt sieraden en geld

De mannen bij een juwelier in winkelcentrum Hasselo in Hengelo (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Bij juweliers in Hengelo zijn sieraden en geld gestolen, vermoedelijk door een groep mannen die in wisselende samenstelling diefstallen pleegt.

Op 16 juli zijn ze gezien bij een juwelier in winkelcentrum Hasselo. Daar lopen twee mannen naar binnen en één man blijft buiten op de uitkijk staan met een pak keukenrollen in zijn hand.

Tekst gaat verder onder de video

De medewerkers van de juwelier zijn nog achter in de zaak en daar maken de mannen snel gebruik van. Ze pakken twee zilveren kettingen van de balie ter waarde van 150 euro per stuk. Daarna lopen ze naar buiten alsof er niets is gebeurd.

Juwelier aan de Telgen

Drie weken later, op dinsdag 6 augustus, is een juwelier in het centrum van de stad het doelwit. Aan de Telgen vraagt een man een medewerkster naar buiten te komen omdat hij een vraag heeft over de horloges die er staan. Zodra hij de vrouw buiten aan de praat houdt, loopt een andere man naar binnen. Het lukt hem binnen een geldkist te pakken en daaruit enkele duizenden euro's te stelen.

Zodra de buit binnen is loopt de man de juwelierszaak uit. De man buiten kapt het gesprek over de horloges dan snel af. Hij zegt dat hij later terugkomt, maar dat gebeurt niet.

Tips?

Herken je de mannen? Laat het weten!

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Hengelo een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Liever anoniem reageren? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000