"Slimme" iPhone-dief in Deventer niet slim genoeg, want hij is duidelijk herkenbaar gefilmd

Aan het Boreelplein in Deventer is een man gefilmd die denkt op een handige manier iPhones uit een winkel te stelen. Hij loopt met de toestellen naar de ingang, houdt ze boven de detectiepoortjes en gooit ze dan snel in zijn fietsmand. Maar heel slim is zijn actie niet, want de winkel hangt vol met camera's.

Daarop is te zien dat de man een opvallende trui draagt, een broek van Cruijff en rode sportschoenen. Hij staat een tijd bij de smartphones te kijken die in doorzichtige beveiligingsboxen zitten. Hij stapelt er een aantal op elkaar. Een rode iPhone XR en een XR in koraalkleur. Als even niemand kijkt pakt hij de boxen op en loopt naar de deur.

De politie is op zoek naar de man die vanaf vrijdag 13 september, de dag van de diefstal, ineens twee nieuwe iPhones XR in zijn bezit had. Ook wil de politie weten of iemand de doorzichtige beveiligingsboxen gevonden heeft.

