Geen verdubbeling van ozb voor ondernemers in Wierden na boerenprotest

Tientallen boeren hebben vanavond tijdens een raadsvergadering in Wierden gedemonstreerd. Met het protest wilden de agrariërs onder andere voorkomen dat de onroerendezaakbelasting (ozb) in drie jaar tijd wordt verdubbeld. En dat is ze gelukt.

Voor het gemeentehuis stonden zo'n vijftig trekkers geparkeerd. Op de publieke tribune in de raadszaal zaten zo'n tachtig mensen de vergadering te volgen. Aanleiding voor het protest waren twee moties die het CDA samen met de boeren vanavond indiende.

Verhoging ozb

Eén van de moties ging over de voorgestelde verdubbeling van de ozb voor ondernemers, dat is belasting die je betaald over het bezit van een pand of stuk grond. Als het aan het college lag zou in drie jaarlijkse fases de ozb worden verhoogd met 33 procent.

Dat terwijl de ozb voor burgers eenmalig zou worden verhoogd met 20 procent. "Dat is niet eerlijk, wij willen hetzelfde worden behandeld als de burgers", vertelt een protesterende boer.

En daar was een meerderheid van de gemeenteraad het mee eens. Aankomend jaar zal de ozb voor zowel burgers als ondernemers met 18 procent worden verhoogd. Volgend jaar mei wordt opnieuw bekeken of een verhoging noodzakelijk is.

Wierdense veld

Ook diende het CDA een motie in om gedwongen vertrekken van agrarische bedrijven bij natuurgebieden te voorkomen. In de gemeente ligt namelijk het Natura 2000-gebied Wierdense veld. Door de stikstofwetgeving moeten waarschijnlijk enkele agrarische bedrijven in de buurt van dat natuurgebied vertrekken.

"Agrariërs willen alleen in gesprek over een eventuele verplaatsing als dit op vrijwillige basis is. We willen geen gedwongen verplaatsingen. We willen dat het college ons daarin steunt", vertelt een boer. En ook daar ging een meerderheid van de gemeenteraad mee akkoord.