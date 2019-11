Overijsselse politiek wil dringend huisartsentekort aanpakken

Provinciale Staten maakt zich grote zorgen over het toenemend tekort aan huisartsen in Overijssel. Op initiatief van de ChristenUnie moet er daarom voor de zomer een plan van aanpak liggen om het huisartsentekort op te lossen.

"Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig om nieuwe huisartsen te boeien en te binden", zegt Statenlid Jan Westert van de ChristenUnie. Westert ziet met name in dorpen en op het platteland een dringend tekort aan huisartsen. "Maar ook in steden als Enschede is het tekort voelbaar."



Basisvoorziening

Omdat de huisarts een basisvoorziening voor de leefbaarheid van het platteland is, wil de politiek het tij keren. "En dat kun je beter samen doen in Overijssel dan per regio of gemeente", aldus Westert.

De politiek roept de provincie daarom op om voor de zomer met een plan van aanpak te komen. Doel is om het aantrekkelijker te maken voor jonge huisartsen om zich te vestigen op het Overijsselse platteland.