VIDEO: 65-jarige scooterrijder in elkaar geslagen door fietser in Zwolle

De man op de scooter rijdt op vrijdag 13 september over de Van Karnebeekstraat. Daar fietst een man op een fiets tegen hem aan waardoor het windscherm van zijn scooter beschadigd raakt.

Klap in gezicht

Als de man de schade wil regelen weigert de fietser dat. Hij reageert helemaal agressief als de 65-jarige man zegt dan de politie te bellen om de schade aan zijn scooter af te handelen. Na die opmerking geeft de fietser hem een klap in het gezicht. Daarna fietst hij, samen met een andere man, door.

De scooterrijder zet daarop zijn camera aan en achtervolgt de fietsers. Tijdens de achtervolging roept de man op de scooter tegen alle voorbijgangers dat ze de politie moeten bellen omdat hij is aangereden en mishandeld. Maar de fietsers blijven door de wijk Assendorp fietsen en stoppen niet.

Aanrijding

Zodra ze weer terug zijn op de Van Karnebeekstraat lukt het de 65-jarige man bijna om ze tot stoppen te dwingen. Daarbij wordt hij geholpen door omstanders. Maar de fiester die hem aanreed gaat er toch weer vandoor. Dan neemt de scooterrijder een rigoureuze maatregel: hij besluit tegen het voorwiel van de fietser aan te rijden, zodat hij wel moet stoppen. De 65-jarige man valt daarbij met zijn scooter op de grond.

Dan slaan de stoppen door bij de fietser. De 65-jarige man wordt meerdere keren hard tegen zijn hoofd geslagen en ook geschopt, terwijl hij op straat ligt.

Met ambulance naar ziekenhuis

"Het is bizar gedrag", zegt politiewoordvoerder Sigrid Passchier. "De man is bijna een minuut lang mishandeld. Daarna pakt de fietser zijn fiets van de grond en gaat de Enkstraat in. De 65-jarige man heeft geluk gehad dat hij in elkaar is gekropen toen hij werd geslagen. Hij is wel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek een scheur in zijn wenkbrauw te zitten. Verder had hij een blauw oog en nog lang last van pijn in zijn hoofd, nek en rug."

De man wordt mishandeld aan de Van Karnebeekstraat in Zwolle (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De fietser is duidelijk in beeld. Niet alleen dankzij de camera's in de buurt, maar vooral door de camera die de scooterrijder tijdens de achtervolging aan had gezet. De camera is aan blijven staan nadat hij was gevallen. "Daardoor zien we duidelijk het gezicht van de fietser", aldus Passchier. "Het gaat om een man met een donkere huidskleur. Hij draagt een zwarte jas met een bontkraag. De man die naast hem fietste roepen we op om zich bij ons te melden, want dat is voor ons een belangrijke getuige."

Tips?

Herken je de fietser? Heb je andere tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Wil je niet dat de politie achter je gegevens komt? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000