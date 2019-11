De Pagter stelt doel met Landstede Hammers: ''We willen de volgende ronde bereiken''

Landstede Hammers heeft vanavond een belangrijke zege geboekt in de FIBA Europe Cup. In Zwolle werd Keravnos uit Cyprus met 78-72 verslagen, waardoor Landstede Hammers over twee duels met de Cyprioten de beste statistieken kan overleggen en naar plek twee in de poule klimt. En dat stemt tot tevredenheid bij Ralf de Pagter, de power forward van de Zwollenaren.

"We hebben met genoeg puntenverschil gewonnen. Uit verloren we met een verschil van drie, dus we wisten wat ons te doen stond voorafgaand aan de wedstrijd. De doelstelling is bereikt", vertelt De Pagter na afloop in het Landstede Topsportcentrum. "Dat gezegd hebbende moeten we kijken naar de volgende wedstrijd. Zondag spelen we thuis tegen Leiden, een belangrijke wedstrijd in de Nederlandse competitie. En dan volgende week naar Oostenrijk", doelt hij op het Europese treffen met Kapfenberg Bulls.

Volgende ronde

De Pagter genoot van de ambiance in de Zwolse sporthal. "Als basketballer leef je voor dit soort wedstrijden. Het zat goed vol en er was een leuke sfeer in de hal. Wat wil je nog meer?", vervolgt hij. "We kunnen veel leren van deze duels, ook met het oog op de toekomst. Dat is heel fijn", aldus De Pagter, die dicht bij plaatsing is voor de laatste zestien van de Europe Cup. "We moeten het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Maar we willen de volgende ronde bereiken. Dat was en is de doelstelling", besluit hij.