Politie krijgt 23 tips over vluchtauto aanslagplegers advocaat in Gronau

De Volkswagen Polo was gepimpt met onder meer opvallende zwarte velgen en een opvallende spoiler. De politie heeft woensdagochtend, precies een week na de liquidatiepoging, een passantenonderzoek gehouden in Duitsland.

Auto richting centrum Gronau gereden

"We willen weten wie die auto vorige week heeft gezien in de buurt van grens van Nederland en Duitsland", zegt politiewoordvoerder Sigrid Passchier. "Dat kan woon-werkverkeer zijn, en het zou helemaal mooi zijn als iemand een dashcam heeft waarop de auto te zien is. We weten dat de auto na de liquidatiepoging aan de Losserstrasse in de richting van het centrum van Gronau is gereden."

De VW Polo die de aanslagplegers gebruikten (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De auto en de inzittenden zijn nog niet gevonden. De politie trekt alle tips na. "We hopen dat iemand weet waar die auto nu is", vervolgt Passchier. "Ook horen we graag waar de auto voor 6 november was en wie er gebruik maakte van de auto."

Meerdere scenario's

Over het motief van de aanslag is nog weinig bekend. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. "Het kan in de zakelijke sfeer liggen, maar ook in de privésfeer", zegt Passchier. "Al die scenario's worden door het team uitgezocht."

Tips?

Weet je meer over de auto of heb je informatie over de liquidatiepoging? Laat het dan meteen weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Vertrouwelijk met een rechercheur spreken kan bij het Team Criminele Inlichtingen: 079 - 345 8 999

- Bel je vanuit het buitenland? Bel dan 0031 79 345 9876

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000