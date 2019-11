Wie wordt de nieuwe burgemeester van Hardenberg?

Na het vertrek van burgemeester Peter Snijders van Hardenberg is de zoektocht naar zijn opvolger op gang gekomen. Vandaag was de laatste dag dat inwoners van Hardenberg konden laten weten waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Snijders werd vorige maand burgemeester van Zwolle.

In de raadszaal van het gemeentehuis was vanavond een laatste mogelijkheid om mee te denken over de nieuwe burgemeester. Moet de nieuwe burgervader charismatisch zijn of niet? Moet hij vooral anderen laten praten of zou het een type moeten zijn die zelf graag aan het woord is?

Enquête

De procedure voor de aanstelling van een burgemeester neemt zo'n zeven maanden in beslag. In de afgelopen weken konden inwoners via internet een enquête invullen met vragen over de nieuwe burgemeester.

Ook via sessies met onder meer ondernemers uit Hardenberg werd gekeken waar de nieuwe burgervader aan moet voldoen. Ruim 700 mensen hebben hun voorkeuren aangegeven. De gemeente Hardenberg telt ruim 61.000 inwoners.

Solliciteren

Uit al deze voorkeuren en wensen wordt nu een profielschets gemaakt. Die wordt op 17 december vastgesteld in een openbare raadsvergadering. Vanaf dat moment komt de officiële vacature online en kan er gesolliciteerd worden.

De sollicitanten worden geselecteerd door de Commissaris van de Koning. Daarna volgen er sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie en wordt de beste kandidaat vastgesteld, gescreend en benoemd door de minister. In juni moet Hardenberg een nieuwe burgemeester hebben.