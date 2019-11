Brigitte Wolthuis wint Kamper Kunstprijs met 'Kaartje uit Kampen'

De Kamper Kunstprijs is bedoeld om kunstenaars in de stad te stimuleren, maar volgens de gemeente ook om creatief ondernemerschap te stimuleren. Daarom wordt voor elke editie van de tweejaarlijkse prijs een andere invalshoek gekozen. Dit jaar was de opdracht om een interactief kunstwerk te ontwerpen dat zo veel mogelijk mensen moet aanspreken.

Speciale kar

Dit jaar ging de winst dus naar Wolthuis. Ze is in het dagelijks leven grafisch ontwerper en is dit jaar ook de stadsdichter van Kampen. "Ik ga een speciale kar bouwen waar mensen een muntje in kunnen gooien", legt ze uit. "Dan komt er een kaartje uit die ze ter plekke kunnen schrijven en op de post doen. Ik ben dichter, dus ik vind het geschreven woord heel belangrijk."

Volgens Wolthuis ben je zorgvuldiger als je met de hand een bericht schrijft, in plaats van bijvoorbeeld een appje. "Bovendien houd ik erg van post", verklaart ze haar project. Volgens de jury viel de inzending van Wolthuis mede op door de laagdrempeligheid en omdat het naar verwachting veel mensen aan zal spreken.



Bezuinigingen

Of er ook een vijfde editie van de kunstprijs volgt in 2021 is nog de vraag. De gemeente kampt op dit moment met tekorten en het is nog niet zeker dat de Kamper Kunstprijs de bezuinigingen zal ontspringen.



Wolthuis is in elk geval dolblij met haar winst, en is meteen al druk met het plannen van de daadwerkelijke uitvoering ervan. "Ik had een ontwerp voor de kar klaar, maar dat ontwerp blijkt een stuk duurder te zijn dan vierduizend euro. Ik zal dus flink aan de slag moeten. Maar die kar moet er komen."