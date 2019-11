Go Ahead Eagles bezoekt Deventer werkvoorzieningschap: veel blije gezichten

Go Ahead Eagles luncht bij KonnecteD in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Stralende gezichten bij de medewerkers van KonnecteD in Deventer. Het bedrijf, waaronder het sociale werkvoorzieningschap Sallcon valt, kreeg bezoek van de complete selectie van Go Ahead Eagles.

Op het programma stond een lunch en een meet & greet met de medewerkers van KonnecteD. De lunch was voorbereid en werd geserveerd door de kandidaten van de zogenoemde werk-leerroute horeca. Dat zijn werkzoekenden die bij KonnecteD, waaronder ook DigiWerkt en Deventer Werktalent vallen, worden opgeleid voor een baan in de horeca.

Groot fan

Eric Philippo is praktijkbegeleider. "Op deze manier leren de kandidaten maaltijden voorbereiden en werken ze tegelijkertijd aan horeca-skills zoals snijtechnieken, hygiëne en hospitality. We hebben regelmatig bezoekers in ons bedrijfsrestaurant, maar de spelers van Go Ahead Eagles zijn natuurlijk wel speciaal. Veel van onze medewerkers zijn groot fan van de club."

KonnecteD verzorgt al enkele jaren dagelijks het ontbijt en de lunch voor de spelers van de Eagles in stadion De Adelaarshorst. Marco Heering, assistent-trainer: "Die samenwerking verloopt super. KonnecteD is een mooie maatschappelijk betrokken organisatie. En dat we dit samen kunnen doen is natuurlijk gaaf."