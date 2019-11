Beschoten Zwollenaar langer vast voor dubbele moordpoging

De Zwollenaar die ruim twee weken geleden werd opgepakt voor betrokkenheid bij een dubbele moordpoging blijft de komende drie maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank besloten. De Zwollenaar kwam kort voor zijn aanhouding ook al in het nieuws, omdat hij zelf slachtoffer was geworden van een liquidatiepoging in de wijk Stadshagen. Tientallen kogels werden er op hem afgevuurd met een automatisch wapen.

De man zit nu vast op verdenking van een moordaanslag, even buiten Zwolle, drie jaar geleden. Een busje met twee inzittenden werd toen beschoten. De inzittenden overleefden het schietincident.

Naast de Zwollenaar is ook zijn broertje voor deze moordpoging aangehouden. Die zit in vast in Duitsland. Justitie wil hem graag naar Nederland halen voor vervolging, maar het broertje verzet zich daartegen. Het wordt nog een heel juridisch getouwtrek voor het OM om hem hier te krijgen, aldus zijn advocaat. "Dat kan nog wel maanden duren."

Drugsoorlog

In het weekend voordat de broers werden opgepakt, was er nóg een schietpartij. In de Zwolse wijk Holtenbroek werd een wit busje beschoten, daarbij raakte een man gewond.

De politie houdt er sterk rekening mee dat alle moordpogingen deel uitmaken van een slepende drugsoorlog in de Hanzestad. De opgepakte broers zouden daarin een rol spelen. Met hun aanhouding wilde de politie rust terugbrengen in de stad.

Autobranden

De recherche bekijkt ook nog of twee recente autobranden in de wijk Stadshagen aan de vermeende vete kunnen worden gelinkt.

Verder zoekt de politie mensen die iets hebben gezien of gefilmd van de schietpartij in Holtenbroek of die iets meer weten van een donkerrode Renault Clio die uitgebrand terug is gevonden in het buitengebied ten zuiden van Zwolle. Die auto is mogelijk gebruikt bij de schietpartij in Holtenbroek. Het voertuig was eerder gestolen in Den Haag.