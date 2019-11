Misdaad in Overijssel onder de loep

GETUIGENOPROEP: Liquidatiepoging Nederlandse advocaat in Gronau Een Nederlandse advocaat (43) wordt woensdagochtend 6 november j.l. beschoten in het Duitse Gronau, vlakbij de Nederlandse grens. Er zijn beelden van de vluchtauto van de verdachten. Hij werd tijdens het uitlaten van zijn hond vanuit een voorbijrijdende auto beschoten.

De vluchtauto rijdt na het schieten weg. Vermoedelijk hebben er meerdere mensen in de licht zilvergrijze auto gezeten. Wat zoekt de politie op dit moment nog en wat willen ze nog weten over deze zaak?

Losser – Man steelt afgesloten elektrische fiets in Gronausestraat

Op vrijdag 21 juni 2019 stalt een inwoonster van Losser ´s ochtends vroeg haar elektrische fiets bij een snackbar aan de Gronausestraat. Ze doet de fiets op slot. Als ze aan het eind van de dag weer terug komt, blijkt de fiets weg te zijn. Camerabeelden laten zien hoe een man aan komt lopen met zijn eigen fiets. Hij blijft staan bij de elektrische fiets en bekijkt ‘m goed. Zijn eigen fiets laat hij vervolgens ergens buiten beeld achter en komt lopend terug om de fiets van de vrouw mee te nemen. Wie herkent de man?

Zwolle – Man neemt snel vergeten portemonnee weg

Bij een tankstation aan de Hanekamp in Zwolle komt op 12 juli 2019 een vrouw om wat geld te wisselen en wat te kopen in de shop. Ze vergeet na het afrekenen echter haar portemonnee mee te nemen. Een man met een witte pet die achter haar staat te wachten twijfelt geen moment, rekent zelf wat af, pakt haar portemonnee en loopt naar buiten. Wie herkent deze man? We tonen hem nu onherkenbaar, en geven hem de gelegenheid om zichzelf te melden.

Hengelo – Mannen bestelen juwelier

Twee mannen komen net voor sluitingstijd een juwelier aan de Christiaan Langefeldstraat in Hengelo binnen en kijken rond. Eén van de mannen bekijkt een doos die op de balie staat en even later stopt hij de doos in de binnenzak van zijn jas. De eigenaresse en een medewerker horen terwijl ze achter aan het opruimen zijn een klap vanuit de winkel. Ze lopen direct de winkel in en zien dat de twee mannen net naar buiten lopen, richting de Hans Vonkstraat. Op beelden is te zien dat een derde man buiten de winkel is blijven wachten. Wie herkent (één van) deze mannen?

Hengelo – Tweetal steelt inhoud geldkistje juwelier

Op dinsdag 6 augustus 2019 komt er ’s morgens een man bij een juwelier aan de Telgen in Hengelo en lijkt geïnteresseerd te zijn in de horloges. Terwijl een medewerkster hem te woord staat bij de display met horloges buiten komt een andere man de juwelier binnen. Deze man weet uit een geldkistje in de winkel duizenden euro’s te stelen. Als deze man snel naar buiten loopt, kapt de man buiten zijn gesprek abrupt af. Hij loopt dan achter de andere man aan. Wie zijn deze twee mannen?

Almelo – Blonde man neemt voor groot bedrag herengeuren mee

Een drogist aan het Eskerplein in Almelo wordt flink bestolen door een man die het vooral op herengeuren heeft voorzien. Op 23 augustus 2019 rond 18.45 uur pakt hij voor een groot bedrag aan voornamelijk herengeuren uit het schap. Hij stopt deze uit het zicht in een zwarte tas die hij bij zich heeft. Daarna gaat hij er zonder af te rekenen vandoor, richting de Ootmarsumsestraat, en vlucht daar op een scooter. Wie herkent deze blonde man?

Deventer – Man doet inbraakpoging

Bij een huis aan de Warmboldinkstraat in Deventer probeert een man op dinsdag 27 augustus 2019 in te breken. Op beelden is te zien hoe de man eerst aanbelt. Als er niemand thuis blijkt te zijn slaat hij vervolgens de ruit naast de voordeur in met een lifehammer. Hier laat hij het bij en vertrekt direct daarna op een fiets. Wie kent of herkent deze man?

Zwolle – Man mishandeld op straat na aanrijding

Op 13 september 2019 krijgt een scooterrijder rond 09.00 uur een aanrijding met een fietser op de Van Karnebeekstraat in Zwolle. Beiden komen ten val. Er ontstaat onenigheid over de schadeafhandeling. De scooterrijder wil daarom de politie bellen maar de fietser gaat er dan vandoor. Als de scooterrijder de man op de fiets wil tegenhouden wordt hij in zijn gezicht geslagen. Na een achtervolging komt het uiteindelijk tot een confrontatie. Dit is op camerabeelden vastgelegd. Terwijl de scooterrijder op de grond ligt wordt hij meerdere keren geslagen. Wie (her)kent deze agressieve man op de beelden?

De andere jongeman op de fiets, gekleed in een bruine jas, verzoeken we om zich te melden als getuige.

Zwolle – Man steelt iphones inclusief beveiligingsboxen

Een man in sportieve kleding bezoekt een elektronicawinkel aan het Boreelplein in Deventer. Het is dan iets na 13.00 uur. De man gaat naar de telecomafdeling en is vooral gefocust op het schap met de telefoons. Daar pakt hij drie dozen, loopt er mee naar de uitgang, houdt ze boven zijn hoofd en rent naar zijn fiets. Hij rijdt vervolgens hard weg op zijn mountainbike. De dozen zijn zogenoemde beveiligingsboxen. Hierin bleken twee iPhones te zitten.

· Wie kent de verdachte?

· Wie heeft ergens de beveiligingsboxen aangetroffen?

Kampen – Man rekent af in supermarkt met gestolen pas

Op donderdag 3 oktober 2019 mist een vrouw haar bankpas als ze boodschappen wil afrekenen in een supermarkt aan het Meeuwenplein. Ze controleert direct haar bankrekening en helaas blijkt dat er inmiddels al betalingen zijn gedaan die niet door haar zelf zijn gedaan. Op camerabeelden is de persoon te zien die die dag tegen 18.00 uur met haar pas bij een supermarkt aan het Hanzeplein in Kampen betaalt. Wie kent deze man?

