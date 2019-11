Niek Hazelhorst uit Markelo reist met een Volkswagen Kever naar Indonesië

Niek in de Kever die hem naar Indonesië moet brengen (Foto: RTV Oost)

De 25-jarige Niek Hazelhorst is vandaag vanuit zijn woonplaats Markelo vertrokken voor een bezoek aan Indonesië. Het bijzondere is dat hij de reis aflegt in een Volkswagen Kever.

Niek was al eens eerder in Indonesië. "Toen ik daarvan terugkwam, dacht ik dat het wel klaar was. Maar het begon toch weer te kriebelen. Ik heb een Kever helemaal naar mijn smaak omgebouwd en vertrek zodadelijk."

Stuk eenvoudiger

Hij weet dat het een stuk eenvoudiger is als hij met het vliegtuig naar Indonesië zou gaan. "Natuurlijk weet ik dat, maar daar is niks aan. Ik wil het avontuur onderweg meemaken."

Hij heeft geen landkaart en geen TomTom. "Ik zal af en toe gebruik maken van Google Maps en verder vooral van de verkeersborden. Voor de rest zie ik het allemaal wel."

In hoofdlijnen

De route zit in hoofdlijnen al in zijn hoofd. "Van hier naar Duitsland, Oostenrijk en Kroatië richting Turkije. Dan Iran, Pakistan, India door en via Myanmar kom ik dan in Thailand. Dan naar beneden naar Maleisië en daar hoop ik dan met de boot naar Indonesië te kunnen."

Op het dak van de Kever is een imperiaal bevestigd. Daarop twee wielen, een uitrolbare luifel en een bagagekist. "De wielen horen normaal in de motorkap te liggen, maar daar heb ik nu andere spullen uit het zicht liggen. Die wielen nemen ze niet zomaar mee. Hoop ik."

Ontslag genomen

In overleg met zijn werkgever heeft Niek besloten dat hij ontslag heeft genomen. "Ik ben in totaal zo'n acht maanden weg. Heb de afgelopen tijd flink gespaard en als ik terug ben moet ik maar eens langs bij mijn inmiddels ex-werkgever. Dat hebben we al afgesproken."

Gisteravond was er een soort afscheidsfeestje. Iedereen heeft zijn of haar naam met een stift op de achterklep gezet. Voordat hij vanmiddag aan de grote reis begon, ging hij nog even bij de winkel van moeder en zus langs voor een kop koffie. En een nuchter afscheid.