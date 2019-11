Het einde is in zicht: zo ziet het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg eruit

De bouw van het nieuwe ziekenhuis begon in mei vorig jaar en over twee maanden moet het af zijn. Eind mei, rond het Pinksterweekend, moet het Saxenburgh Medisch Centrum helemaal in bedrijf zijn. Het nieuwe ziekenhuis kost vijftig miljoen euro.

Een kijkje in het nieuwe ziekenhuis:



Een nieuw ziekenhuis in Hardenberg is hard nodig, vertelt Ruud Rusken, manager vastgoed van Saxenburgh. "We komen nu uit een echt zwaar verouderd ziekenhuis, dat in 1971 in gebruik werd genomen. We hadden bijvoorbeeld nog kamers met zes bedden. Daar zijn we straks gelukkig vanaf."

"Het nieuwe ziekenhuis heeft drie- en éénbedskamers met eigen sanitair", zegt Rusken. "Het is enorm licht en we hebben een prima logistiek met korte looplijnen. We gaan er in alles op vooruit."