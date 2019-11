Pietendiscussies? Overijssel bekent niet altijd kleur

Zwarte piet, gekleurde piet of roetveegpiet? De sinterklaascommissies in Overijssel laten zich niet beïnvloeden door de perikelen over de kleur van de knecht van Sinterklaas. Morgen zet de goedheiligman voet op Nederlandse bodem in Apeldoorn, vergezeld door roetveegpieten. Maar welke pieten kunnen we bij de Overijsselse intochten verwachten?

Deventer

In Deventer laten ze zich voor de intocht niet uit over de kleur. "We kiezen voor een ander alternatief en daar doen we geen uitspraak over", aldus projectleider Jesse-Beau Husken namens Stichting Zwarte Hond dat de sinterklaasspelen in de Grote Kerk in Deventer organiseert.

"De discussie leeft helaas nog altijd", zegt Husken. "Maar als ik de meningen van de inwoners van Deventer hoor, gaat bij het merendeel de voorkeur uit naar Zwarte Piet. Daarom is het een lastige beslissing en brengen we er voor de intocht niets over naar buiten."

Steenwijk

Ook in Steenwijk blijven de looks van piet een verrassing. "Als organisatie gaan wij niet mee in de pietendiscussie", laat Janneke ten Brink van de Sinterklaascommissie weten. "In Steenwijk zijn wij best traditioneel, maar we lopen niet als een kip zonder kop achter de menigte aan. Als pieten zwart zijn kan dat en roetveegpiet kan ook."

"In Steenwijk komen zaterdagmiddag om half twee geen gekleurde pieten aan en ook niet alleen roetveegpieten. Dat is het enige wat we erover zeggen. Hoe meer uitspraken erover gedaan worden, hoe meer actiegroepen, voor en tegen, we ermee 'uitnodigen'. En dat willen we niet. Het sinterklaasfeest is een kinderfeest en daar gaat het om. De traditie die wij sowieso hanteren is dat Sint-Nicolaas in Steenwijk met de boot aankomt."

Zwolle

Meine Boonstra, eigenaar van het Sinterklaasmuseum in Zwolle, distantieert zich van de ophef. "In het museum staan Sinterklaas en Zwarte Piet. Dat gaat ook niet veranderen", meldt hij gedecideerd.

"Sint en Zwarte Piet blijven altijd met elkaar verbonden. Maar je moet wel met de tijd mee. Dus dat er in de toekomst een roetveegpeet bij komt, is niet ondenkbaar. Veranderingen zijn altijd nodig."

Tubbergen

Waar de discussie voortduurt, is het onderwerp voor de sinterklaascommissie in Tubbergen geen heet hangijzer. In het Twentse dorp blijft Zwarte Piet zwart. "Het laatste wat wij willen is er een politieke discussie van maken. Aan Zwarte Piet is niks racistisch, het is een traditie. Wij hebben respect voor alle mensen en alle huidskleuren. Zwarte Piet blijft dus Zwarte Piet in Tubbergen", aldus de eensgezinde sinterklaascommissie.