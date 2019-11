GroenLinks wil natuurgebieden blijven beschermen: "Een mes in de veestapel is onontkoombaar"

"De stikstofproblematiek is ooit begonnen omdat de rechter heeft gezegd dat Nederland niet goed voor haar natuurgebieden zorgt. En dan is het heel raar om natuurgebieden op te heffen. Het zijn gebieden waar bijzondere dieren en natuur leven. We hebben helemaal niet zo heel veel natuur. We zijn een rijk en vol land en dat betekent ook dat we voor de zwakkere waarden moeten opkomen, zoals de natuur", legt Bromet uit.

Ook Niels Bronsgeest, projectleider bij Landschap Overijssel, vindt de uitspraken van het CDA en de VVD verrassend. "Volgens mij kan het niet. Het Wierdense Veld is aangewezen op basis van goede gronden. Het is een gebied met herstellend en actief hoogveen. Ik zie geen grondslag op basis waarvan dit door zou gaan."

'Kijk naar uitstoters'

Bronsgeest en Bromet zijn het met elkaar eens dat er niet naar de natuurgebieden, maar naar de stikstofuitstoters gekeken moet worden. "45 procent van de stikstofuitstoot komt uit de veehouderij", weet het Tweede Kamerlid. "Dus wil je de uitstoot naar beneden willen krijgen dan zul je de veestapel moeten inkrimpen. En niet sleutelen aan natuur."

De projectleider van Landschap Overijssel vindt dat er bij het stikstofprobleem naar de verkeerde volgorde wordt gehandeld. "We moeten de stikstofemissie aanpakken. Dat los je niet op door natuurgebieden te schrappen. Dat is de verkeerde volgorde. Je moet de uitstoot terugdringen." Wel wil Bronsgeest dat de boeren snel helderheid en zekerheid wordt gegeven in de stikstofproblematiek.

Verantwoordelijkheid

De stikstofmaatregelen mogen volgens hem niet ten koste van de natuur gaan. "Kwetsbare natuur in Nederland staat onder druk. Hoogveen is in Noordwest-Europa uniek, daar hebben we als Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid voor. Dat is niet zomaar in te wisselen met andere terreinen."

Bromet is het eens met Landschap Overijssel. "Ik ga me er met hand en tand tegen verzetten. We moeten met échte oplossingen komen." In dat geval is volgens de GroenLinks'er één ding niet te voorkomen. "Er gaat een mes in de veestapel, dat is onontkoombaar."

Luister hier het hele gesprek met Bromet en Bronsgeest:

Laura Bromet (GL) en Niels Bronsgeest (Landschap Overijssel) over kwetsbare Natura 2000-gebieden