Scholieren van Reggesteyn Nijverdal doen mee aan NK debatteren

De school doet al twintig jaar mee aan debatwedstrijden en dus is het Nederlands kampioenschap vandaag in Gorinchem niet echt een bijzonderheid. Leerlingen van scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal doen onder leiding van docent Erik Braaksma mee.

"Vandaag gaat het om het Nederlands kampioenschap. Maar we doen mee aan Het Lagerhuis of het Grondwetdebat. En iedereen neemt het heel serieus. Eens in de twee tot drie weken trainen met drie docenten en een vaste groep leerlingen om goed te debatteren en te luisteren", zegt de docent.

Speciale rol

De 16-jarige Wouter Vliek heeft een speciale rol. "Ik ben vandaag verloskundige. Ik heb twee baby's na de geboorte verwisseld en moet dat zes weken na de bevalling uit zien te leggen aan de ouders. Dat ze dus een andere kind hebben, maar dat daar niks aan te doen is."

Wouter heeft lange tijd in zijn hoofd met een verhaal rondgelopen. "Uiteindelijk was ik daar niet tevreden over en heb ik er gisteravond laat nog over gebrainstormd met mijn ouders."

'Vier tegen vier'

Waar Wouter meedoet aan de speechwedstrijd, maakt de 17-jarige Niels Hengstman deel uit van de groep die meedoet aan de debatwedstrijd. De andere drie zijn Colin Wessselink, Liam Hilberink en Niek Juurlink. "Dan zitten we vier tegen vier tegenover elkaar en moeten we de strijd verbaal met elkaar aangaan."

Vincent Harmsen is ook in de trein naar Gorinchem gestapt. Hij is jurylid voor debaters van andere scholen.