Is de vermiste opa Dirk uit Kampen na anderhalf jaar opgedoken in Wezep?

Na anderhalf jaar tips over vermiste opa Dirk uit Kampen: pleegde hij diefstal in Wezep? (Foto: Politie)

De al anderhalf jaar vermiste 'opa Dirk' van den Belt uit Kampen is mogelijk gezien bij een winkeldiefstal in Wezep. Diverse mensen menen de 83-jarige Dirk te hebben herkend op camerabeelden die door tuinwinkel Welkoop online zijn geplaatst. "We hebben de tips ook binnengekregen en onderzoeken ze", laat een woordvoerder van de politie weten.

Dirk van den Belt verdween op 8 april 2018. Hij vertrok voor een wandeling, maar kwam vervolgens niet meer thuis. "Ik kwam op een hele normale zondag beneden", vertelde kleindochter Irissa van den Belt. "Mijn oma had gebeld: opa was gaan wandelen en was nog steeds niet terug."

In de dagen na de vermissing werd hij gesignaleerd in onder meer Alkmaar, maar tot op heden is de tachtigplusser niet meer gevonden. Gisteren zou hij echter in Wezep gewinkeld hebben bij een tuinwinkel, samen met een vrouw.

Op de beelden is een man te zien met pet en bril en een blauwwit geruit overhemd aan. In de vele reacties wordt de man herkent als Dirk. De politie kan op dit moment nog niet zeggen of het daadwerkelijk om Dirk gaat.