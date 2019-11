Grote teleurstelling door afgelasting Geert Groote Dag in Deventer

Borstbeeld van Geert Groote in het Geert Groote Huis in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

De middeleeuwse theoloog en schrijver Geert Groote wordt gezien als de belangrijkste persoon in de geschiedenis van Deventer. Een decennium geleden kreeg hij een bijzonder eerbetoon in de vorm van de Geert Groote Dag, waarin zijn gedachtegoed centraal staat. Maar komend weekeinde gaat de elfde editie niet door: er is te weinig belangstelling.

"Énorm teleurgesteld." Voorzitter Johan Grobbee van museum Het Geert Groote Huis slaakt een zucht van ontzetting. Een half jaar is hij met medewerkers van het museum bezig geweest De Geert Groote Dag in de steigers te zetten. "Maar veel meer nog zit de teleurstelling erin dat je mensen niet meer kunt porren met iets inhoudelijks bezig te zijn. Dat mensen zich afvragen: hoe sta ik in de samenleving? Dat was de bedoeling."

Eenvoudig en oprecht

De Geert Groote Dag sluit aan op het gedachtegoed van de naamgever. Als grondlegger van de Moderne Devotie predikte hij een eenvoudig en oprecht leven en een persoonlijke beleving van het geloof. Met onder meer lezingen, muziek, gedichten en gesprekken in huiskamers rond het Geert Groote Huis zou de dag dit jaar worden aangekleed. Maar slechts 35 mensen hebben zich aangemeld, vorig jaar nog 85.

Johan Grobbee: "Is er sprake van een zekere moeheid in de samenleving voor dit soort zaken? Bij cabaret zak je onderuit en komt het over je heen. Hier wordt van je verlangd dat je zelf nog even nadenkt. Hoe sta ik in het leven?"

Vrouw Factor

Ondanks de teleurstelling gaan Grobbee en zielsverwanten gewoon door met het uitdragen van het gedachtegoed van Geert Groote. In het museum natuurlijk, met een nieuwe expositie die er aan zit te komen. Aangekleed door onder meer graffiti-kunstenaar Jimki (Jim Kievit). Thema: De Vrouw Factor, hetzelfde thema als de Geert Groote Dag.

Johan Grobbee: "Of het thema aansprekend genoeg is? Zelf hebben we die indruk wel. Het gaat over de ontwikkeling van de emancipatie van de vrouw. Dat is gewoon zeer actueel. Ik zou iedereen willen uitnodigen binnenkort de expositie te komen kijken."