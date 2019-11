Project 'Nieuwe Boerenfamilie' helpt boeren product te vermarkten

Annette van Gaalen uit Lattrop doet mee aan dit project. Zij heeft samen met haar man Dennis Rerink de intensieve kalverboerderij van zijn ouders omgezet tot een biologische zoogkoeienveehouderij. "Mensen vinden het verhaal mooi, maar ik krijg het niet goed vermarkt. Dat is wel hard nodig om het rendabel te krijgen."

Brandrode Rund

Haar twee honden dartelen vrolijk om haar heen, wanneer we door het bos richting de koeien lopen. "We hebben goed nagedacht over welk ras we wilden hebben. Het is het Brandrode Rund geworden. Het hoort echt in dit landschap thuis. Het is robuust, zelfredzaam en dat is belangrijk wanneer ze het natuurgebied van Natuurmonumenten beheren."

Helaas is het economisch gezien niet de beste koe. "Andere vleeskoeien leveren veel meer vlees. Gelukkig vinden onze campinggasten het een belevenis om deze koeien in het land te zien grazen. En 's avonds kunnen ze het dier letterlijk in ons restaurant nuttigen."

Eerlijk voedsel

Van Gaalen vindt transparantie erg belangrijk bij voedsel. Ze staat voor de koelcel, waar grote stukken karkas van hun eigen koeien hangen. "Hier kun je echt zien wat je eet. De slager zit hier vijf minuten vandaan en levert het zo aan. Wij verwerken het in onze open keuken tot het stuk vlees dat uiteindelijk op het bord belandt."

Topkok

Er wordt op hoog niveau gekookt. De kok heeft de Cas Spijker academie gedaan en gebruikt zelfs het bot voor de bouillon of als presenteerblad voor de amuse. "Het blijkt alleen toch moeilijk om hier voldoende klandizie voor te krijgen", zegt Van Gaalen.

In het filmpje hieronder kunt u zien hoe er op Erfgoed Bossem gewerkt wordt. Tekst gaat onder het filmpje verder.

Door mee te doen aan het project, leren boeren anders te kijken naar hun eigen product. Boeren krijgen advies en hulp vanuit de onafhankelijke markt. Er worden bedrijfsplannen ontwikkeld en Van Gaalen heeft geleerd hoe ze haar product nog beter kan vermarkten.

Toekomst

"Dat is misschien wel de grootste kracht", vertelt Joris Lohman van Food Hub. "Dat je als boer de tijd neemt en gedwongen wordt om echt na te denken over waar je met je bedrijf naar toe wilt." Van Gaalen hoopt dat het gaat werken. "Ik geef het een jaar, dan moet het staan."

Ook meedoen aan dit project? Inschrijven kan tot 10 december.