Gokkende zorgdirecteur niet strafrechtelijk vervolgd

De directeur van het zorgbureau Victorie, tegen wie een strafrechtelijk onderzoek liep omdat ze ervan werd verdacht dat ze voor meer dan een miljoen euro in het casino had vergokt, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) zojuist laten weten. De officier van justitie heeft geen strafbare feiten kunnen vaststellen. Overigens wil dit niet zeggen dat de directrice helemaal de dans ontspringt, want er loopt nog een claim tegen haar door de gemeente Almelo.

Justitie stelde een onderzoek in nadat de gemeente Almelo aangifte had gedaan van zorgfraude, witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering. Aanleiding vormde een rapport van de sociale recherche vol bizarre feiten.

Borstvergroting

Zo bleek dat de zorgdirecteur haar cliënten had ingepalmd met dure cadeaus, waaronder Louis Vuitton-tasjes en een van de cliëntes een borstvergroting cadeau had gedaan. De sociale recherche had bovendien de geldstromen blootgelegd. Daaruit bleek dat er van bedrijfsrekeningen torenhoge bedragen naar haar privérekening werden doorgesluisd, waarna vanuit het casino werd gepind. Daarbij ging het in totaal om circa 1,8 miljoen euro.

Geen strafbare feiten

Na uitputtend onderzoek is justitie echter tot de conclusie gekomen dat er geen strafbare feiten zijn vastgesteld. De directrice had verklaard dat het ging om leningen vanuit het bedrijf aan haarzelf. Deze leningen zou ze keurig terugbetalen.

In dit onderzoek zijn de jaarcijfers over 2016, 2017 en 2018 uitgeplozen. "De boekhouding van het bureau is belastingtechnisch verantwoord. Er zijn geen illegale constructies gevonden", aldus justitie in een verklaring.

Het is voor directeuren van zorgorganisaties wettelijk gezien niet verboden om te schuiven met zorggelden. Het OM benadrukt dat daarbij niet is gekeken naar het morele aspect hiervan, maar louter naar eventuele strafbare feiten. In dit geval is cruciaal dat niet kon worden vastgesteld dat er door de Victorie-directrice geld is verduisterd.

Computer klokkenluider gehackt

Ook is tegen de directrice aangifte gedaan dat ze de computer zou hebben gehackt van de vermeende klokkenluider. Er kon worden vastgesteld dat de directrice inderdaad in het bezit bleek van vertrouwelijke mailgegevens, maar dat van een hack volgens het OM geen sprake was.

Dat de directrice over vertrouwelijke informatie van derden beschikte, was op dat moment (november 2018) echter niet verboden. Pas per 1 maart dit jaar is dat strafbaar gesteld. "Vervolging van feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan, is niet mogelijk", aldus het OM.

Het OM ziet daarom af van verdere strafvervolging.

Deuren gesloten

Het zorgbureau Victorie hield zich bezig met de opvang van probleemjongeren. Door aanhoudende problemen heeft de opvang recent de deuren moeten sluiten.

Claim gemeente

Los van dit strafrechtelijke aspect loopt er overigens nog wel een claim van de gemeente Almelo tegen de directrice. Almelo vindt dat ze geld voor andere doeleinden dan zorg heeft gebruikt en eist 6,7 ton terug van Victorie, zo meldde RTV Oost eerder al.