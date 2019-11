Christenhusz Theaterprijs

Geert CHRISTENHUSZ, naamgever en initiatiefnemer van de gelijknamige tweejaarlijkse THEATERPRIJS legt me uit waarom het evenement zo relevant is.

Want zo eenvoudig is het allemaal niet. "Ook niet om de prijs iedere twee jaar weer te organiseren!" voegt Annet Meijerink, organisator en duizendpoot, eraan toe. En toch krijgen ze het ieder jaar weer rond. Het jonge talent maakt dankbaar gebruik van de gelegenheid, soms al meerdere jaren achter elkaar. Beloftes en talenten bereiden hun act voor, doen mee aan voorrondes en strijden voor een plek in de finale. Als je daarvoor uitgenodigd wordt zit daar ook een workshop aan vast.

Een van de juryleden, Evert de Vries, een rot in het kleinkunst-vak (oprichter Amsterdams Kleinkunst Festival) gaat tijdens de workshop met een stofkam door de act. 'Waar zing je over?’ Waarom? En waarom knijp je dan zo met je ogen… ik denk nu dat het heel ernstig is’. ‘Kun je dat nog eens zingen, 'ik versta je niet’. ‘Leuk dat je met je vingers knipt, kan het ook wat duidelijker?’ ‘Neem je publiek bij de hand!'

Het is een lust om Evert aan het werk te zien met deze jonge ambitieuze kunstenmakers. Hij brengt helderheid, laat ze nadenken over waar ze waarom precies mee bezig zijn. Het is ook mooi om te zien dat ze zijn aanwijzingen ter harte nemen. Zo ontstaan er ook echt betere performances. Zien hoe het geworden is? 22 november is de finale in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. Voordien kun je -soms prachtige- optredens van de beloftes en talenten zien in OverUIT de Kunst. Zoals, Eline van den Munckhof, Laila de Vries, Marije Bruinsma, Chanel Udink en Vocal Group VIVID. De winnaars krijgen een geldbedrag. Dát mogen ze in de verdere ontwikkeling van hun talent steken.

