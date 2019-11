Vier mensen in Hellendoorn ziek door legionella, bacterie ontdekt bij bedrijf in Nijverdal

Vier mensen uit de gemeente Hellendoorn zijn in de afgelopen maanden ziek geworden door de legionellabacterie. Na onderzoek van de GGD blijkt dat de bacterie zich bevond in een waterbassin van het bedrijf TenCate Protective Fabrics in Nijverdal. Dat zou mogelijk de oorzaak van de besmettingen kunnen zijn. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen.

In de maanden augustus tot en met oktober zijn bij de GGD vier meldingen van de ziekte legionellose binnengekomen. Zoals gebruikelijk heeft de GGD brononderzoek gedaan om de herkomst van de legionella te achterhalen.

Tijdens dit onderzoek zijn mogelijke bronnen zoals koeltorens en waterzuiveringsinstallaties in de gemeente onderzocht. Bij een meting in het waterbassin van de afvalwaterzuivering van TenCate Protective Fabrics werd de bacterie aangetroffen. Het is niet bekend of het bassin al helemaal vrij is van de bacterie, GGD Twente onderzoekt dit.

Maatregelen

Het bedrijf heeft direct in samenspraak met de Omgevingsdienst Twente en GGD maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. De GGD verricht in samenwerking met het RIVM aanvullende metingen bij TenCate en uit voorzorg bij de rioolwaterzuivering van het Waterschap Vechtstromen.

Bij het Waterschap Vechtstromen is bij het eerdere onderzoek geen legionella aangetroffen. Maar de metingen moeten duidelijkheid geven of andere waterstromen mogelijk ook besmet zijn. Het risico op een legionellabesmetting voor mensen die wonen of recreëren in de omgeving van het bedrijf in Nijverdal is klein. Er is geen reden om het gebied te mijden.



Legionella veroorzaakt legionellose

Legionellose is een infectie door de bacterie legionella. Deze bacterie kan aanwezig zijn in water en grond. Alleen door inademen van de legionellabacterie kan men ziek worden. Vaak gaat het dan om een longontsteking. In de volksmond wordt dit veteranenziekte genoemd.

Het drinken van besmet water levert geen gevaar op. Legionella is ook niet over te dragen van mens op mens. De meeste mensen worden niet ziek na het inademen van de bacterie. Als er wel ziekteverschijnselen optreden, gebeurt dat meestal vijf à zes dagen na besmetting. Klachten zijn hoge koorts (boven de 39 graden), verwardheid en acute longontsteking. Het advies is om bij dergelijke klachten contact op te nemen met de huisarts.