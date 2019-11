Psychologe Neletta van Heuven debuteert met roman over kwetsbaarheid en geloof

Neletta van Heuven werkt als psychotherapeut in Deventer. Ze studeerde theologie, filosofie en psychologie. In 2013 schreef ze Ons Januslot; een boek over zingeving via karakterstructuren. Met haar boek De Doveman maakt ze haar debuut als romanschrijfster.

In het boek De Doveman betrekt hoofdpersoon Vera Kelder zeven dagen de bruidssuite van een hotel aan de kust. Ze heeft zich voorgenomen een einde aan haar leven te maken, als in die zeven dagen geen "verlossend teken van boven" komt. Want Vera beschouwt haar leven als mislukt. Via brieven aan God, een dagboek dat ze als jong meisje bijhield, leren we over haar jeugd en haar kinderlijke geloof.

Het levensverhaal dat Neletta beschrijft, vertoont parallellen met haar eigen leven. In het gezin waar ze opgroeide, telde ze niet mee en werd ze weggezet als minderwaardig. "Geestelijke wreedheid", noemt Neletta het. Het trok een zware wissel op haar leven en haar relaties. De dagboekfragmenten in De Doveman zijn authentiek. Maar waar Vera een einde aan haar leven wil maken, speelt die gedachte bij Neletta geen rol.

"een hogere macht"

Neletta's geloof in God werd zwaar op de proef gesteld door een levensbedreigend ongeluk van haar zoon. Het kinderlijke geloof heeft ze afgelegd. "Maar als je je hart opent is het leven wonderschoon en maak je verbinding met het mysterie, met het hogere."

In Hoogtij van 17 november vertelt ze openhartig over haar jeugd en haar zoektocht naar zingeving. Doveman is een uitgave van Aspekt. Neletta schilderde zelf de omslag.