Het spijkerharde verhaal achter negen Twentse moordaanslagen

Het is 31 januari 2017, middenin de nacht. Het kwik komt maar net boven nul. Op de Ruischenborchstraat in Enschede parkeert een Audi, met daarin enkele mannen. Ze zijn een avondje wezen stappen en één van hen wordt afgezet. Hij heeft in de straat zijn eigen auto geparkeerd.

Zodra hij de sleutelkaart in het contact stopt, ziet hij een donkere gestalte. Even later barst de hel los. Negen keer wordt er op hem geschoten met een 9mm-pistool. Acht kogels treffen doel, eentje gaat dwars door zijn wang. Wonder boven wonder overleeft hij de aanslag. De daders gaan ervandoor op een scooter.

Het slachtoffer is een bekende van de politie, maar de recherche peinst zich suf over wie de aanslag kan hebben gepleegd.

Kapper in brand

Twee dagen later is het weer mis in Enschede. In een kapsalon aan de Kottendijk is het aan het begin van de avond eerst nog gezellig druk. De stoelen zitten vol, de nieuwe eigenaar is tevreden. Hij heeft net een aantal weken geleden de zaak overgenomen.

Maar dan slaat het noodlot toe. Een man stormt de zaak binnen. Hij heeft een oranje bidon vast, met daarin een mengsel van benzine en olie. Hij spuit de brandstof over de nieuwe eigenaar van de kapsalon en steekt hem vervolgens met een aansteker in brand. De dader rent er vervolgens vandoor, volgens getuigen met opvallend lange benen. "Ooievaarsbenen", zegt één van hen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Onderzoek van de politie na het in brand steken van de kapper (Foto: RTV Oost)

Op camerabeelden is te zien dat de brandstichter als bijrijder in een gereedstaande Seat Ibiza stapt. De wagen met opvallende velgen spuit er vandoor. Intussen staat de kapper in lichterlaaie, hij schreeuwt het uit van pijn. Gelukkig staat er in de salon een emmer water. Die wordt leeg gekieperd over de brandende kapper. Daardoor overleeft hij het drama, maar loopt verschrikkelijke brandwonden op.

Het gaat helemaal mis! Kroongetuige

Moordbericht

Begin mei komt er een opvallend bericht binnen bij de politie. 'Simo uit Enschede/Gronau heeft drie handys in zijn cel. Hij heeft veel geld verdiend met drugshandel naar Duitsland. Hij heeft opdracht gegeven voor een liquidatie in Gronau.'

Eind mei lijkt het bijzondere berichtje waarheid te worden. Een man uit Gronau rijdt de nacht voor Hemelvaartsdag vanuit Enschede naar huis. In zijn achteruitkijkspiegel ziet hij een opvallende BMW. In de wagen zitten twee personen met petjes op. Het lijkt wel alsof de BMW hem achtervolgt. Omdat de man uit Gronau het niet vertrouwt, gaat hij maar even op bezoek bij een kameraad. Als hij even later toch weer huiswaarts gaat, lijkt de BMW verdwenen.

Maar als hij bij zijn huis parkeert, duikt de opvallende auto toch weer op. De inzittenden stappen uit en één van hen begint direct te schieten. Zes kogels worden er met korte tussenpozen afgevuurd, vier treffen doel. Hevig bloedend blijft het slachtoffer achter. Ook hij overleeft. Later wordt aan de Snuversdijk, dichtbij recreatiegebied Het Rutbeek, een uitgebrande BMW gevonden. Van de daders ontbreekt ieder spoor.

Kroongetuige meldt zich

Een tijdje later meldt een doorgewinterde crimineel uit Enschede zich bij de politie. "Jongens, het gaat helemaal mis. Dit gaat allemaal te ver. De aanslagen gaan zich richten op mensen die er helemaal niks mee te maken hebben."

De informant blijkt een Enschedeër met Braziliaanse roots. Al jaren verkeert hij in het criminele milieu. Nu vindt hij blijkbaar dat een grens is overschreden, maar hij laat het achterste van z'n tong (nog) niet zien. Later blijkt deze man een officieuze kroongetuige te worden.

Dan slaat de vlam weer in de pan. Letterlijk, want in een huis aan de Bongerd in Almelo wordt middenin de nacht brand gesticht. Het vuur grijpt snel om zich heen. Op de bovenverdieping ligt de 60-jarige bewoonster te slapen. De brandweer weet haar net op tijd te redden. Ze wordt met een hoogwerker van de eerste verdieping gehaald. De vrouw is hevig geschrokken en ziet het als een onbegrijpelijke aanslag. "Ze moeten het verkeerde huis hebben gehad", zegt ze. "Ik heb geen vijanden."

Ik laat ze gelijk bloeden 'Godfather'

AK47

Een maand later is een Hengeloër middenin de nacht met zijn vriendin op weg van Emmen naar Twente, hij staat bekend als Grote Wolf. In zijn auto ligt een tas met een wapen. En niet zomaar één, maar een AK47 aanvalsgeweer met 75 stuks munitie. Normaal gesproken is er niet of nauwelijks controle, maar omdat de G20-top die week in Duitsland wordt gehouden, zijn er verscherpte grenscontroles. Grote Wolf loopt tegen de lamp. Wat hij van plan was met die AK47? Dat zegt hij op dat moment niet.

Cryptofoon

Intussen denkt een groep mannen die gelieerd is aan motorclub Satudarah wel te weten wat er aan de hand is. Ze hebben achter het Hengelose poppodium Metropool een crypto-telefoon bemachtigd van een groep die vermoedelijk onder leiding staat van een een man die vastzit in een Duitse cel, Simo. Naar verluidt communiceert hij vanuit de gevangenis met binnengesmokkelde mobieltjes onder het pseudoniem 'Godfather'.

In de telefoon die werd buitgemaakt achter het Metropool is een berichtenwisseling te lezen van deze Godfather (GF) met 'Bokito'. Dat is degene wiens cryptofoon was verkregen.

'We gaan ze knallen'

Te lezen is dat deze 'Bokito' bepaald not amused was dat er een aantal leden van de motorclub aan zijn deur was geweest en hij vraagt Godfather wat hij moet doen:

Ik had Satu aan de deur, al twee keer.

Godfather is woest, hij schrijft:

'Waar vind ik die gasten. Stuur me die KK adressen.

Ik moet kunnen aanvallen bro, ik moet die adressen.

Anders denken ze, je bent kip. En ik pik dat niet.

Dan weten ze, met soldaten van ons moet je niet sollen.

Stuur me niets, stuur de Wolf, we gaan ze pakken.

Ik laat ze gelijk bloeden.

We gaan ze knallen.

Vanavond gaat actie gebeuren.

Haal die gereedschap uit Emmen.'

'Die gereedschap uit Emmen' is volgens justitie de AK47 die bij Grote Wolf in de auto is gevonden. Hij had 'm opgehaald bij een garagebox. Wat Grote Wolf op dat moment niet weet, is dat de jongens die gelieerd zijn aan Satudarah op dat moment ook op weg zijn naar die garagebox. Ze hebben de berichten gelezen. Bij de grens zien ze dat Grote Wolf op zijn knieën zit, met de armen in de nek. Hij is gepakt.

'Een pittig functioneringsgesprek'

Als Grote Wolf vrij is uit Duitsland, moet hij volgens justitie half september 'op het matje komen' bij de groep die gelieerd is aan Satudarah. De latere kroongetuige noemt het 'een rechtbankje', hij is er zelf ook. Justitie zegt dat het tribunaal was opgezet als een soort van 'pittig functioneringsgesprek' richting de Braziliaan.

Het 'rechtbankje' vindt plaats boven een growshop aan de Lonnekerbrugstraat. Grote Wolf is opgeroepen om te vertellen of hij de Braziliaanse kroongetuige herkent. De groep rond Satudarah wil weten of ze de Braziliaanse Enschedeër nog kunnen vertrouwen. Grote Wolf herkent de man niet.

Lijstje

Tijdens dat 'rechtbankje' is er volgens de latere kroongetuige een heleboel besproken. Zo zou Grote Wolf hebben verteld dat zijn broertje "Gronau had gedaan" en dat "het helemaal mis was gegaan."

Daarnaast verklaart Grote Wolf volgens de kroongetuige bij het tribunaal dat 'ie de kapper in brand heeft gestoken voor 26.000 euro en dat 'ie een zigeuner had beschoten. Ook heeft hij volgens de kroongetuige een lijst laten zien met adressen, die gelinkt kunnen worden aan leden van Satudarah. Op die adressen moest "geknald gaan worden."

Volgens het OM krijgt de Godfather al snel te horen dat Grote Wolf is overgelopen naar 'De Satu' en stuurt hem een kort berichtje: 'Game Over'.

Kogelregen

Een aantal dagen later barst de hel opnieuw los. In de nacht van 18 op 19 september 2017 worden vier panden beschoten met automatische wapens. Het eerste adres dat beschoten wordt is een huis aan de Almelose Rietstraat. Zeker zeven kogels worden er afgevuurd.

Het is het huis van de ex-vriendin van een Satudarah-lid. Zij is tijdens de beschieting thuis met haar 16-jarige kind. Buurtbewoners horen een auto hard wegrijden. Niemand raakt gewond.

Later die nacht wordt met een machinegeweer een kort salvo kogels afgevuurd op shishalounge LuxXx aan de Enschedese Brinkstraat. De eigenaar van de club is te linken aan dezelfde groep rondom de motorclub en die avond is er ook een aantal leden op bezoek geweest.

Op het moment van de beschieting is de club gesloten. Verschillende kogels boren gaten in de toegangsdeur. Op camerabeelden is te zien dat de dader ervandoor gaat in een lichtkleurige BMW-coupé.

Papa, is het oorlog? dochtertje

Kogels op bed

Een paar honderd meter verderop is een bewoner van de Benkoelenstraat nog aan het gamen in de woonkamer. Ook hij kan gelinkt worden aan de motorclub. Boven liggen zijn vriendin en dochtertje te slapen. Plotseling schrikt hij op. Het lijkt wel of hij in de verte een mitrailleursalvo hoort. Vanaf dat moment is hij op z'n hoede en checkt geregeld de beelden van de beveiligingscamera die aan de voorgevel hangt.

In zijn ooghoek ziet hij een lichtkleurige BMW parkeren, dicht bij zijn huis. Er stapt een man uit met een bivakmuts op en een machinegeweer in zijn hand. De bewoner duikt naar beneden, net voordat het vuur wordt geopend. Kogels vliegen door de ruit en slaan in op verschillende plekken. De bank, de vloer, de eettafel, stoelen, muren en plafond worden geraakt.

Later vindt hij ook kogels op de bovenverdieping. In het kozijn, tussen de gordijnen en op het bed waar zijn vriendin lag te slapen. Het dochtertje vraagt angstig: "Papa, is het oorlog?" Geen van de bewoners is gewond.

Tekst gaat verder onder de foto.

Beeld van de beschieting aan de Enschedese Benkoelenstraat (Foto: RTV Oost)

Het vierde pand dat die nacht is beschoten, is een huis aan de Enschedese Populierstraat. De zoon van de bewoners zit bij motorclub Satudarah. De vader doet geen aangifte, maar de politie doet toch onderzoek. In het rolluik worden twee kogelgaten gevonden en er blijkt twee keer op de gevel te zijn geschoten. Het raam blijkt recent te zijn vervangen.

Scirocco

Iets verder in de tijd wordt een lichtkleurige BMW uitgebrand teruggevonden, wederom aan de Snuversdijk. Slechts een paar stappen verwijderd van de plek waar eerder in het jaar ook al een uitgebrande BMW werd gevonden, die hoogstwaarschijnlijk gebruikt was bij de beschieting in Gronau. De politie vindt op diezelfde Snuversdijk ook sporen van een VW Scirocco, zijn de daders daarmee weggereden?

Voor de kroongetuige is schijnbaar de maat vol en hij verklaart volop bij de politie en later bij de onderzoeksrechter. Hij vertelt stukje bij beetje alles wat hij heeft gehoord bij 'het rechtbankje'. Over Grote en Kleine Wolf, het lijstje met adressen dat beschoten moest worden, de moordaanslagen in Enschede en Gronau. Ook vertelt hij over de waarschijnlijke opdrachtgever, Simo de 'Godfather' en de mogelijke motieven.



Kapper moest zo pijnlijk mogelijk dood

De kroongetuige zegt in eerste instantie door Simo zelf gevraagd te zijn om de kapper te liquideren. Hem zou er 100.000 euro voor geboden zijn. Volgens de kroongetuige moest de kapper "zo pijnlijk mogelijk dood." Als hij later op het verzoek reageert en de opdracht afwijst, zou Simo hebben gezegd: "Het is al geregeld. Ik stuur Wolven."

De reden waarom de kapper dood moest, ligt volgens de kroongetuige in de privésfeer van 'Godfather'. Zijn vrouw zou seks hebben gehad met de eigenaar van de kapsalon aan de Kottendijk. Simo zinde volgens de kroongetuige op wraak. Achteraf blijkt dat de eigenaar van de kapsalon zijn zaak net had overgedaan aan een ander. Door de dader is vervolgens de verkeerde kapper in brand gezet. Ook de moordaanslag in Gronau zou met dezelfde privékwestie te maken hebben gehad. Het slachtoffer is de broer van de oud-eigenaar van de kapsalon.

De kapper moest zo pijnlijk mogelijk dood kroongetuige

Motieven

Aan de heftige beschietingen half september ligt weer een ander motief ten grondslag. Wat dat motief is, daar lopen de meningen over uiteen. Volgens de kroongetuige beschikt een aantal mensen rondom Satudarah over zeer belastende informatie in een oude moordzaak.

Het gaat over de moord in 2009 op Enschedeër Onno Kuut. Hij is volgens justitie omgebracht door vier zogenoemde tattookillers, onder wie twee broers. Die broers zouden bevriend zijn geraakt met Simo. Omdat de groep rond Satudarah mogelijk belastende informatie heeft over de tattookillers, moest de groep volgens de kroongetuige het zwijgen worden opgelegd.

Bij justitie is ook nog een ander mogelijk motief binnengekomen, via een anonieme tip uit de onderwereld. De groep rond Satudarah zou een partij drugs hebben geript en daar moest wraak voor worden genomen.

Vlammenzee

De reeks aan moordaanslagen blijkt echter nog niet afgelopen. In november wordt in Almelo weer brand gesticht in een huis. Ditmaal aan de Palestrinastraat. Op de bovenverdieping ligt wederom een oudere vrouw te slapen. Ook zij weet maar ternauwernood aan de vlammenzee te ontsnappen.

De vrouw blijkt een moeder van twee zoons uit het criminele milieu. Eén van die zoons zit vast in een Duitse cel en heeft verklaringen afgelegd aan de Duitse justitie. Mede door die informatie is Simo opgepakt in Duitsland en zit daar nu een straf uit voor drugshandel. Het OM gaat ervan uit dat de brandstichtingen in de Almelose huizen in zijn opdracht zijn gepleegd. Het huis aan de Bongerd bleek echter het verkeerde adres.

DNA

Voor het in brand steken van de twee Almelose huizen is Kleine Wolf al veroordeeld tot zestien jaar cel. Hij werd zeer kort na de brand aan de Palestrinastraat opgepakt in dezelfde wijk. Sindsdien zit hij vast. Pas later werden ook de beschietingen van half september en de moordaanslag in Gronau aan hem toegeschreven door justitie.

Verschillende getuigen, onder wie een goede vriend, wijzen hem aan als de schutter bij die andere aanslagen. Daarnaast is het wapen dat gebruikt is bij de Gronause beschieting teruggevonden. Het lag in een VW Scirocco en zat vol met zijn DNA. Ook is er bewijs dat hij in die tijd een gestolen BMW heeft bereden, waarschijnlijk de wagen die uitgebrand is teruggevonden aan de Snuversdijk.

9x19 L Y 94

Tenslotte is er bij de aanslag in Gronau gebruik gemaakt van bijzondere munitie. Op de plek des onheils werden hulzen gevonden met bodemstempel 9x19 L Y 94. Volgens het NFI is dit zeer zeldzame munitie, waarvan dezelfde soort werd teruggevonden in het Hengelose appartement van Kleine Wolfs broer, Grote Wolf.

De munitie is bij Grote Wolf in huis gevonden in het kader van een Belgisch onderzoek. Grote Wolf zou betrokken zijn bij drugsproductie en mogelijk ook wapenhandel.

De zeldzame kogels worden later ook gelinkt aan een moordaanslag die Grote Wolf zou hebben gepleegd. Bij de liquidatiepoging op de Ruischenborchstraat in Enschede is die munitie namelijk ook gebruikt. Daarnaast zit zijn dna op een van de hulzen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Bij twee moordaanslagen werd zeldzame munitie gebruikt (Foto: RTV Oost)

Briefje

Ook wordt er een briefje gevonden bij Grote Wolf in huis, met daarop de tekst: 'Audi, station, donkergrijs'. Het slachtoffer van de Ruischenborchstraat is die nacht bij zijn eigen voertuig afgezet door een Audi. Grote Wolf ontkent te hebben geschoten en zegt dat het briefje op een andere wagen van hetzelfde merk betrekking heeft. Hij is namelijk in het Belgische drugsonderzoek betrapt toen hij vaatjes chemicaliën aan het overladen was in een Audi.

Ook het in brand steken van de kapper wordt door hem ontkend. Maar volgens het OM is hij wel de dader. Zo is hij de middag ervoor gezien, terwijl hij benzine in een vaatje tapte. Daarnaast wijst de kroongetuige hem aan als dader.

Die kroongetuige is een kletsmajoor advocaten

Bewijs is 'dun'

De verdediging van Grote en Kleine Wolf noemt het bewijs tegen hun cliënten 'dun'. De kroongetuige vinden ze onbetrouwbaar, een kletsmajoor. Daarnaast wijzen ze erop dat getuigen en slachtoffers van de moordaanslagen vaak een signalement van de daders geven, die niet kan slaan op hun cliënten.

Het aantreffen van DNA op kogelhulzen en een wapen wuiven ze ook weg. "Ja, hij handelde wel eens in munitie" en "ja, mijn cliënt heeft dat wapen wel eens vastgehad, maar dat was stoerdoenerij." Tenslotte noemt de verdediging dat er ook heel veel sporen naar andere verdachten leiden, maar dat die nog vrij rondlopen.

De rechtbank doet 20 december uitspraak in de zaak tegen de Wolven.

Opdrachtgever

De vermeende opdrachtgever, Godfather, heeft zijn straf voor drugshandel in Duitsland bijna uitgezeten. Zodra de Duitse detentie er op zit, wordt hij in Nederland vastgezet. Het OM wil hem gaan vervolgen voor het verstrekken van negen moordopdrachten.