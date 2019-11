Commissaris van de Koning Heidema: ‘Ik krijg kriebels van deze foto’

Heidema krijgt de kriebels als hij naar de foto kijkt. Op de foto is Egon van Bönninghausen te zien in de Diezerstraat in Zwolle, waarschijnlijk rond het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft een zwart WA-uniform aan en inspecteert een erewacht van de Jeugdstorm, de Nederlandse tegenhanger van de Hitlerjugend.

“Von Bönninghausen werd op vrije jonge leeftijd burgemeester”, weet Heidema te vertellen. “Maar vlak voor de oorlog werd hij op een zijspoor gezet omdat hij weinig vaderlandslievende dingen uitkraamde. Tijdens de oorlog veranderen de zaken voor hem als hij door de bezetter wordt benoemd als Commissaris van Overijssel. En daarmee is het één van mijn voorgangers.”

Bewust van vrijheid

De foto laat volgens Heidema zien dat democratie iets is wat je heel normaal vindt, maar in oorlogstijd allesbehalve normaal is. “Dan is het gewoon een bezetter die een Commissaris van Overijssel benoemt en waar er geen ruimte is voor politiek meningsverschil.”

Het fotoproject dat vandaag in Overijssel gestart is maakt ons volgens Heidema bewust van de vrijheid waarin we leven. “We gaan er wel eens te makkelijk mee om en dat komt soms ook tot uiting in de manier waarop we met elkaar omgaan.”

Commissaris van de Koning Andries Heidema geeft het startschot (Foto: RTV Oost / Simon Dirk Terpstra)

Zelf foto's insturen

Liggen er bij jou op zolder nog foto's van bijvoorbeeld de bezetting, oorlogsschade of onderduikers? Ook RTV Oost is partner van het fotoproject. Samen met jou maken we een beeldverslag van Overijssel in oorlogstijd, dus deel deze foto's met ons!