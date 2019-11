Kamervragen over 'middeleeuwse toestanden' op bungalowpark in Heino

SP-Kamerlid Jasper van Dijk stelt vandaag Kamervragen over de volgens hem 'middeleeuwse toestanden' op Park Old Heino. De arbeidsmigranten die op het park gevestigd zijn, leven volgens FNV en SP in 'middeleeuwse omstandigheden'.

Door Max van Olst & Ties van der Heide

"Ik ga Kamervragen stellen over deze specifieke situatie in Heino", zegt Van Dijk. "Ook hier wordt weer duidelijk hoe erbarmelijk de omstandigheden zijn voor de arbeidsmigranten. De minister moet nu een keer optreden."

Zwartboek

Afgelopen dinsdag gingen arbeidsmigranten in gesprek met burgemeester Dadema van de gemeente Raalte. Op het gemeentehuis boden zij een 'zwartboek' aan met daarin de misstanden die zich volgens hen op het park voordoen.

Zo wordt er geklaagd over het hoge aantal mensen dat in kleine woonruimtes leeft en zou het uitzendbureau de migranten afraden om zich in te schrijven bij de gemeente. Tijdens het gesprek op het gemeentehuis gaf Dadema aan hierover graag in gesprek te gaan met het uitzendbureau.

SP presenteert plan in Tweede Kamer

De SP presenteert volgende week in de Tweede Kamer een plan waarin de partij pleit voor het reguleren van arbeidsmigratie. "Uiteindelijk moeten we naar een systeem waarbij Nederland veel beter zicht heeft op de mensen die binnenkomen", zegt Van Dijk.

"Een werkgever zal een vergunning aan moeten vragen. Nu is het totaal grenzeloos. We weten niet hoeveel arbeidsmigranten er in Nederland zijn, ze hoeven zich niet in te schrijven bij de burgerlijke stand en ze worden met z'n vijven weggestopt in vakantiehuizen voor achterlijke huurprijzen. Ik wil daar paal en perk aan stellen en dat moet de Nederlandse regering gaan doen."

Honderd euro per persoon per week

Karolina Swoboda van uitzendbureau Otto Work Force geeft aan zich niet te herkennen in de kritiek van de arbeidsmigranten, SP en de FNV. "Dit is een locatie die wij van een externe partij huren. Door deze partij wordt ook het beheer georganiseerd en ze zijn in juli nog gecertificeerd."

Volgens Swoboda klopt het dat er vijf personen in een bungalow worden gehuisvest en slapen in sommige gevallen twee migranten in een kamer. De honderd euro per week die ze volgens de FNV daarvoor betalen, kan volgens het uitzendbureau genuanceerd worden. "Ze betalen 94 euro voor huisvesting. Omdat ze dubbele lasten hebben, zoals de woonlasten in het thuisland, krijgen ze ook kortingen. Dat betekent dat ze netto zo'n 65 euro per week kwijt zijn."

'Als er problemen zijn, kunnen de bewoners zich melden'

"Wij zorgen dat de huizen goed onderhouden worden, maken de huurcontracten en leveren de woningen goed op. Als er problemen met de huizen zijn, kunnen de bewoners zich bij ons melden", laat Katinka Drupsteen van Park Old Heino weten. "Het uitzendbureau heeft een beheerder op het park wonen, die verantwoordelijk is voor de controle en kan optreden bij eventuele overlast."

Drupsteen geeft aan dat Park Old Heino openstaat voor een gesprek met de burgemeester over de situatie op het park.