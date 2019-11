Gemeente Almelo wil dat justitie 'casino-zorgbureau' alsnog vervolgt

Voor de gemeente Almelo is het kraakhelder: zorgbureau Victorie vergokte zorggeld en moet daarvoor gestraft worden. De gemeente stapt naar het gerechtshof, nadat vandaag bekend is geworden dat het Openbaar Ministerie (OM) het zorgbureau niet vervolgt .

Dat laat wethouder Eugène van Mierlo weten. "Dat Victorie niet wordt vervolgd, is niet uit te leggen. Kennelijk kom je weg met verduistering als het boekhoudkundig past."

Hij gaat een zogenoemde artikel 12-procedure starten: dat houdt in dat het gerechtshof het OM opdracht kan geven om alsnog strafvervolging in te stellen.

'Schandalig'

Maar ook vanuit de politiek klinkt onbegrip. "Schandalig, slecht signaal wat justitie afgeeft", zegt Louis Kampman van Lokaal Almelo Samen. Sebastiaan Stöteler van de PVV in Almelo noemt het 'een teleurstelling'

Justitie stelde een onderzoek in nadat de gemeente Almelo begin dit jaar aangifte had gedaan van zorgfraude, witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering. Aanleiding vormde een rapport van de sociale recherche vol bizarre feiten.

Borstvergroting

Zo bleek dat de zorgdirecteur haar cliënten had ingepalmd met dure cadeaus, waaronder Louis Vuitton-tasjes en een van de cliëntes een borstvergroting cadeau had gedaan. De sociale recherche had bovendien de geldstromen blootgelegd.

Daaruit bleek dat er van bedrijfsrekeningen torenhoge bedragen naar haar privérekening werden doorgesluisd, waarna vanuit het casino werd gepind. Daarbij ging het in totaal om circa 1,8 miljoen euro.

Geen strafbare feiten

Justitie is echter tot de conclusie gekomen dat er geen strafbare feiten zijn vastgesteld. De directrice had verklaard dat het ging om leningen vanuit het bedrijf aan haarzelf. Deze leningen zou ze keurig terugbetalen.

In dit onderzoek zijn de jaarcijfers over 2016, 2017 en 2018 uitgeplozen. "De boekhouding van het bureau is belastingtechnisch verantwoord. Er zijn geen illegale constructies gevonden", aldus justitie in een verklaring.