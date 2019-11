Internationals: Türüç met Turkije naar EK, Hoogma wint met Jong Oranje en gelijkspel Van den Berg

Deniz Türüç heeft zich met Turkije geplaatst voor het EK van komende zomer. De Enschedeër zag vanavond vanaf de bank hoe zijn ploeg doelpuntloos gelijkspeelde tegen IJsland en dat was genoeg voor een plek bij de eerste twee in de kwalificatiegroep. Ook Frankrijk is nu zeker van het EK.

De voormalig speler van Go Ahead Eagles was in september nog belangrijk voor zijn land, toen hij scoorde tegen Moldavië. Ook voormalig Twente-speler Enes Ünal zit in de selectie van Turkije, dat nu niet meer te achterhalen is door IJsland. Het verspeelde wel twee punten ten opzichte van Frankrijk, dat daardoor de beste papieren heeft om groepswinnaar te worden.

Hoogma en Van den Berg

Justin Hoogma uit Oldenzaal won met Jong Oranje ook de vierde EK-kwalificatiewedstrijd. In en tegen Gibraltar won de ploeg van Erwin van de Looi met 6-0. Dani de Wit maakte een hattrick, Cody Gakpo scoorde twee keer en ook Daishawn Redan was trefzeker. Hoogma speelde het gehele duel in de verdediging van de ploeg die in vier duels nog geen puntenverlies leed en daarmee de koploper is. Portugal is tweede met zes punten uit drie duels. Dinsdag oefent Nederland in Doetinchem tegen Engeland.

Ook Sepp van den Berg kwam in actie. De Zwolse verdediger speelde met Oranje O19 in Katwijk het oefenduel tegen Tsjechië gelijk. Van den Berg stond in de basis en zag zijn ploeg al na vijf minuten met 2-0 voor staan. Nog voor rust werd het gelijk. Tien minuten voor het einde pakte Tsjechië zelfs de voorsprong, maar kort daarna stond de 3-3 op het bord en daar bleef het bij. Dinsdag is Mexico in 's-Gravenzande de volgende oefentegenstander.

Latibeaudiere en Selahi

Joel Latibeaudiere van FC Twente won vanmiddag met Engeland O20 van de leeftijdsgenoten van Portugal. Het oefenduel eindigde in een 4-0 zege voor de ploeg van de rechtsback van FC Twente, die een basisplaats had. Lindon Selahi, ook van FC Twente, speelt later vanavond met Albanië in de EK-kwalificatie tegen Andorra. De Albanezen kunnen zich niet meer plaatsen voor het eindtoernooi.

Mauro Junior en Szöke

Mauro Junior van Heracles Almelo werd gisteren toegevoegd aan de selectie van het olympisch elftal van Brazilië. Die ploeg won vanavond met 1-0 van Amerika. De middenvelder van de Almelose club kwam niet in actie. Adrian Szöke, ook Heraclied, speelt met Jong Hongarije een oefenduel tegen Noord-Ierland.