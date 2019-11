'Wat doe jij over 4 minuten'; de brandweer zoekt dringend vrijwilligers

Ben je sportief, stressbestendig, een teamspeler en wil je je inzetten voor de maatschappij en de veiligheid van burgers, dan is de vrijwillige brandweer misschien wel wat voor jou! In de regio IJsselland zoekt de brandweer zeker 70 nieuwe mensen. Daarom is de campagne gelanceerd #watdoejijover4minuten

Over 4 minuten moet je eigenlijk, na de melding op je pieper, richting en het liefst al op de kazerne zijn voor een uitruk naar een ongeluk of een brand. Hoewel 'brandweerman zijn' vaak een jongensdroom is en omgeven door spanning is het best lastig om vrijwilligers te vinden.

Krappe bezetting in kleine kernen

Maurice van Zoelen is bevelvoerder van de brandweer in Nieuwleusen. Hij werkt al een aantal jaar bij de brandweer. "Vooral in de kleine plaatsen zoals De Krim, Balkbrug of Zwartsluis is het moeilijk om mensen te vinden die wonen en werken in dezelfde plaats. En dat is toch wel een vereiste. En daarnaast moet de brandweer concurreren met andere vrijetijdsbesteding zoals het verenigingsleven. Het is een mooi beroep, maar kan ook zeker wel zwaar zijn."

Campagne werkt

In de regio Twente weten ze dat de campagne 'Wat doe jij over 4 minuten' werkt. Zij deden dit een paar maanden geleden en uiteindelijk zijn er 29 geschikte kandidaten overgebleven. Wendy Franke van de brandweer Twente; "Ook in Twente zijn kazernes in kleine kernen lastig te bemensen. Wij bieden nu ook flex-werkplekken aan. Dat je je werkplek op de kazerne kunt inrichten, zodat, als het nodig is, je mee kan met een uitruk."

Van Zoelen en Knoll van het korps Nieuwleusen kijken tevreden terug op de grote oefening van donderdagavond. "Wij zijn 365 dagen per jaar inzetbaar, oefenen is belangrijk, ook voor de teamspirit."

Waarom meer mensen zich moeten aanmelden als vrijwilliger? "Je zet je in voor anderen. We zijn een hecht team, een jong korps en met elkaar maak je veel dingen mee. Maar als er dan brand is, of een ernstig ongeluk en je hoort achteraf dat het goed gaat met de betrokkenen maakt mij dat gelukkig. Daar doe ik het voor."