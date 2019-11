Iris en Ilse uit Almelo beginnen bloedserieuze actie: "Wij willen tampons, maandverband en inlegkruisjes"

"Ik schrok heel erg van de uitkomsten van het onderzoek", vertelt Ilse. Daarom wilde ze samen met Iris iets doen. "Een vriendin van mij uit Woerden heeft naar aanleiding van het onderzoek een inzamelingsactie opgestart, dus daar ben ik door geïnspireerd."

Vrouwen en meisjes die geen producten als tampons kunnen betalen, gaan soms over op 'alternatieven' als kranten of doeken. "Dat is niet fris en hygiënisch. Je kunt er zelfs ziek van worden. Eigenlijk kon ik me helemaal niet voorstellen dat er mensen in de supermarkt moeten kiezen tussen een brood of tampons."

Nauwelijks aanbod

Een belletje naar de Voedselbank Almelo leerde dat er inderdaad vraag is naar menstruatieproducten. "De meneer aan de lijn gaf aan dat hij er eigenlijk niet heel veel van wist. Wel wist hij dat producten als tampons nauwelijks worden ingeleverd, omdat die geen houdbaarheidsdatum hebben. En als ze er wel zijn, zijn ze snel weer weg."

Daarop besloten Ilse en Iris dat de actie echt noodzakelijk is. "Wij willen tampons, maandverband en inlegkruisjes inzamelen. Of geld, zodat we die spullen zelf kunnen kopen en bij de Voedselbank kunnen inleveren. In eerste instantie alleen bij de Voedselbank Almelo, maar mocht de actie een succes zijn breiden we misschien wel uit in de regio."

Mensen die menstruatieproducten willen doneren, kunnen contact opnemen met Iris en Ilse via de Facebookpagina of een mail sturen naar bloedserieustwente@gmail.com.