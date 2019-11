Jubilerend Witzand doneert 125 bomen aan gemeente Almelo

De bomen worden verspreid over de gehele stad. Burgemeester Arjen Gerritsen had de eer om de eerste te mogen planten, strak in pak. "Ik doe dit niet iedere dag", zei hij lachend. De overall bleef dus thuis, maar Gerritsen is trots op de bomen. "Almelo is een groene stad en dat dragen we ook uit."

Duurzaamheid

"Er worden voor vijftig kuub hout ontzettend veel bomen gekapt, daarom is het erg mooi om symbolisch iets terug te doen. Natuurlijk staan deze 125 bomen niet in verhouding tot de kap in Scandinavië, maar dat gebeurt ook daar duurzaam. De hoeveelheid bos groeit daar nog steeds iedere dag."

In 1894 startte in het centrum van Almelo de houthandel J. Witzand en Zoon. 125 jaar en vijf generaties later is Witzand bouwmaterialen een bekende naam voor bouwend Oost- en Midden-Nederland met vestigingen in Almelo, Eibergen, Enschede, Lichtenvoorde, Ruurlo en Vriezenveen.

Witzand doneert 125 bomen aan de gemeente Almelo ter ere van jubileum (Foto: RTV Oost)