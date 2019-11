Deventer bijstandsbeleid krijgt menselijker gezicht; eerst stress weg, dan een baan

Zorgen over geld, deurwaarders of een vechtscheiding van mensen in de bijstand staan de zoektocht naar werk in de weg. De gemeente Deventer gaat bij deze groep eerst de bronnen van stress weghalen om vervolgens pas naar werk te kijken.

De Deventer wethouder Thomas Walder spreekt van 'inzet op maat' bij iedere uitkering. "Werk blijft belangrijk, maar inmiddels weten we dat die weg niet voor iedereen begaanbaar is. Daarom nemen we voortaan meer tijd om te ontdekken wat de persoonlijke situatie van iemand is en kijken we waar iemand goed in is. Daar passen we de begeleiding op aan."

Maatwerk

Deventer stond altijd te boek als een gemeente die alle werklozen op hun lip zat om weer aan de slag te gaan. Thomas Walder: "Er komt nu meer ruimte voor maatwerk en er wordt nadrukkelijker aansluiting gezocht met onderwijs en bedrijfsleven. We gaan ook gebruikmaken van de nieuwste inzichten als het gaat om stress-gevoelige dienstverlening."

Walder vervolgt: "Er zijn voorbeelden van mensen in de bijstand die een hele dag een cursus kregen op het stadhuis om weer zelfvertrouwen te krijgen voor de arbeidsmarkt. Die kwamen vervolgens thuis en dan staat de deurwaarder op de stoep. Dan is die hele trainingsdag voor niets geweest."