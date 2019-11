Basisschool in Witharen wint schoolreisje na recordverkoop kinderpostzegels

Feest vandaag bij basisschool De Triangel in Witharen. Voor het vijfde jaar op rij is een schoolreisje naar attractiepark Duinrell gewonnen door bovengemiddeld veel kinderpostzegels te hebben verkocht.

De school in het dorpje bij Ommen is klein. Alles bij elkaar zijn er dertig leerlingen. Groep 8 bestaat uit Sven, Nout en Selwin. Met z'n drieën hebben ze voor 1.054 euro aan kinderpostzegels verkocht. Nout was de topverkoper; hij verkocht voor naar schatting tussen 500 en 600 euro.

'Veel samengewerkt'

Waar het vaak zo is dat klasgenootjes elkaar de loef proberen af te steken, daar werkt dat in Witharen heel anders. "Wij hebben veel samengewerkt. Dan overlegden we welke straten we al gehad hadden en maakten we een verdeling. We hebben echt heel veel kilometers gefietst om iedereen te bereiken."

Ze deden het ook voor de lol. "Je leert ook mensen kennen die je normaal nooit ziet. En we kregen overal snoep. Een mevrouw vroeg een keer of we ook pepernoten lusten. Kregen we zomaar een halve kilo pepernoten."

Reden voor een feestje

Voor de school was de grote opbrengst reden voor een feestje vandaag. "Natuurlijk zijn we hartstikke trots", zegt juf Anjelien van groep 6-7-8. "En we hebben bij de bakker een grote taart laten maken met daarop de oorkonde van de kinderpostzegels. Die hebben we met alle kinderen samen opgegeten."

Het schoolreisje naar Duinrell is in april volgend jaar. Juf Anjelien weet zeker dat de kinderen van de huidige groep 7 al in de startblokken staan om het resultaat te evenaren. "Het is elk jaar toch weer heel leuk om te zien hoe goed iedereen zijn best doet."