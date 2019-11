Bloembollen op rotonde in Besthmen moeten 75 jaar bevrijding kleur geven

De bedoeling is dat de bloemen volgend jaar volop het getal 75 bloeien. Dat de bloemen zijn gepland op de rotonde ter hoogte van de Besthmenermolen aan de Hammerweg, is geen willekeur. De rotonde is namelijk een eerbetoon aan het Canadese leger; de XII Manitoba Draagoons.



Dit Canadese Cavalerie Verkennings Regiment was in velen delen van het vasteland van Europa actief en ook in deze regio. De gemeente Ommen werd door het Canadese leger op 11 april 1945 bevrijd.



Bevrijding

In 2020 herdenkt en viert Nederland dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is geëindigd. In Ommen is, om de herdenkingen en festiviteiten te organiseren, de stichting Ommen 75 jaar vrijheid opgericht, die de afgelopen maanden aan de slag is geweest met het maken van plannen.



Ommen en de verschillende dorpskernen houden zeven verschillende dagen waarop herdacht en gevierd gaat worden. Op 11 april 2020 wordt de bevrijding van Ommen groots gevierd.