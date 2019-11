Thomas Lam schrijft geschiedenis met Finland

In eigen huis was minimaal een gelijkspel genoeg tegen Liechtenstein en daarin slaagde Finland met vlag en wimpel. Het werd 3-0 in Helsinki. Tuominen opende de score en na rust nam sterspeler Teemu Pukki de andere twee treffers voor zijn rekening. Lam bleef het gehele duel op de bank en ook voormalig Twente-speler Fredrik Jensen kwam niet binnen de lijnen.

Roemeratoe en Bakboord

Godfried Roemeratoe van FC Twente en Navajo Bakboord van Heracles Almelo leden met Oranje O20 een fikse nederlaag op het veld van Quick'20 in Oldenzaal. De beloften van Tsjechië wisten met 1-4 te winnen.

Aburjania

Giorgi Aburjania komt later vanavond nog in actie met Georgië. In de EK-kwalificatie speelt het bij Zwitserland. Georgië is al uitgeschakeld voor directe plaatsing en mag zich via de play-offs zien te plaatsen. Zwitserland is nog wel op koers voor een direct ticket voor het toernooi van komende zomer.